Die Ärzte-Gewerk­schaft „Marbur­ger Bund“ stellt bei einer Online-Befra­gung fest, dass bei mehr als 80 Prozent der Ärztin­nen und Ärzte in tarif­ge­bun­de­nen Unikli­ni­ken keine adäquate Arbeits­zeit­er­fas­sung statt­fin­det. Gegen die Verstöße möchte der Verband nun vorge­hen.

Massive Verstöße bei der Arbeits­zeit­er­fas­sung an deutschen Unikli­ni­ken aufge­deckt. Bild: © Flynt | Dreamstime.com

Massive Verstöße bei Zeiter­fas­sung

Bei einem Großteil des ärztli­chen Perso­nals in Deutsch­land findet keine adäquate Zeiter­fas­sung statt. Das zeigt eine Online-Befra­gung [PDF] des Marbur­ger Bundes von mehr als 3.500 Ärztin­nen und Ärzten aus deutschen Unikli­ni­ken. Diese „massi­ven Verstöße“ resul­tie­ren vor allem in überschrit­te­nen Höchst­ar­beits­zeit­gren­zen, so der Verband.

Auf die Frage „Wie wird Ihre Arbeits­zeit aktuell erfasst?“, gaben nur rund 17 Prozent der Befrag­ten an, dass ihre Arbeits­zeit tarif­ver­trags­kon­form „elektro­nisch und manipu­la­ti­ons­frei“ erfasst werde. So finde bei 83 Prozent der Ärztin­nen und Ärzte eben keine manipu­la­ti­ons­si­chere elektro­ni­sche Zeiter­fas­sung nach dem Stech­uhr-Prinzip statt, wie es der Tarif­ver­trag TV-Ärzte zwischen Marbur­ger Bund und der Tarif­ge­mein­schaft deutscher Länder (TdL) vorsieht.

Bei weite­ren 17 Prozent werde die Arbeits­zeit manuell dokumen­tiert, also handschrift­lich oder in einer Excel-Liste, und bei 4,3 Prozent der Befrag­ten finde gar keine Zeiter­fas­sung statt.

Syste­ma­ti­sche Manipu­la­tion ?

Laut Marbur­ger Bund arbei­ten rund 20.000 Ärztin­nen und Ärzte an den tarif­ge­bun­de­nen Univer­si­täts­kli­ni­ken. Die Univer­si­täts­kli­ni­ken in Mainz, Berlin, Hamburg und Hessen gehören demnach nicht zu dem Zustän­dig­keits­be­reich der TV-Ärzte.



Wie der Verband ausführt, müssen rund drei Viertel des ärztli­chen Perso­nals der betrof­fe­nen Klini­ken zusätz­lich geleis­tete Arbeits­stun­den von ihren Vorge­setz­ten geneh­mi­gen lassen. Doch selbst nach Mittei­lung werde die Anerken­nung der Überstun­den oft verwehrt. Von den Befrag­ten gaben 60 Prozent an, dass wöchent­lich bis zu zehn Arbeits­stun­den auf diese Art gar nicht erfasst würden.

Zusätz­lich sei es bei jedem Zehnten so, dass zehn und mehr Stunden pro Woche nicht berück­sich­tigt und somit nicht vergü­tet werden (auf das Jahr bis zu 500 Stunden).

„Es ist ein Skandal, dass die große Mehrheit der Unikli­ni­ken mutwil­lig gegen die Vorschrif­ten im Tarif­ver­trag verstößt, die eine elektro­ni­sche Erfas­sung der gesam­ten Anwesen­heit – abzüg­lich tatsäch­lich genom­me­ner Pausen – verlangt. Teilweise haben diese Verstöße den Charak­ter einer Manipu­la­tion mit System“, erklärte Susanne Johna, erste Vorsit­zende des Marbu­ger Bundes. Pro Woche werden Zehntau­sende von geleis­te­ten Überstun­den von Ärztin­nen und Ärzten an den Unikli­ni­ken nicht anerkannt und folglich auch nicht bezahlt, so die Vorsit­zende weiter.

Trans­pa­rent, manipu­la­ti­ons­frei, ehrlich

Die Frage an die Ärzte­schaft: „Welche konkre­ten Erwar­tun­gen haben Sie hinsicht­lich der Zeiter­fas­sung an Ihrer Klinik?“ wurde zum Teil mit der grund­le­gen­den Einhal­tung des Tarif­ver­tra­ges beant­wor­tet. Demnach solle die Zeiter­fas­sung trans­pa­rent, manipu­la­ti­ons­frei und ehrlich sein. Einem der Befrag­ten würde eine allge­meine elektro­ni­sche Zeiter­fas­sung mit einem Zeiter­fas­sungs­ter­mi­nal ausrei­chen.

Laut § 14 des TV-Ärzte [PDF] sind genau diese Forde­run­gen zu erfül­len und umzuset­zen. „Eine trans­pa­rente, elektro­ni­sche Arbeits­zeit­er­fas­sung ist die Grund­vor­aus­set­zung dafür, dass gesetz­li­che Höchst­ar­beits­zei­ten und Ruhezei­ten einge­hal­ten werden[…]. Eine zuver­läs­sige elektro­ni­sche Zeiter­fas­sung ist kein Verwal­tungs­de­tail, sondern aktiver Gesund­heits­schutz“, so Andreas Botzlar, zweiter Vorsit­zen­der des Marbur­ger Bundes.



§ 14 Absatz 2 TV-Ärzte: „Die Arbeits­zei­ten der Ärzte sind durch elektro­ni­sche Verfah­ren oder auf andere Art mit gleicher Genau­ig­keit so zu erfas­sen, dass die gesamte Anwesen­heit am Arbeits­platz dokumen­tiert ist. Dabei gilt die gesamte Anwesen­heit der Ärzte abzüg­lich der tatsäch­lich gewähr­ten Pausen als Arbeits­zeit. Eine abwei­chende Bewer­tung ist nur bei Neben­tä­tig­kei­ten zuläs­sig, die keine Dienst­auf­ga­ben sind, und bei priva­ten Tätig­kei­ten der Ärztin/des Arztes. Die Ärztin/Der Arzt hat insbe­son­dere zur Überprü­fung der dokumen­tier­ten Anwesen­heits­zei­ten nach Satz 1 ein persön­li­ches Einsichts­recht in die Arbeits­zeit­do­ku­men­ta­tion. Die Einsicht ist unver­züg­lich zu gewäh­ren. Das Direk­ti­ons­recht des Arbeit­ge­bers zur Arbeits­zeit­ge­stal­tung bleibt nach wie vor unberührt, aller­dings muss sicher­ge­stellt werden, dass entge­gen­ge­nom­mene Arbeits­leis­tung als Arbeits­zeit anerkannt und ausge­gli­chen bzw. bezahlt wird.“

Wenn diese Regelun­gen nicht einge­hal­ten werden, dürfe es auch nicht verwun­dern, dass viele Ärztin­nen und Ärzte diese Praxis an den Unikli­ni­ken als Gering­schät­zung ihrer Arbeit empfin­den würden, erklärte die Vorsit­zende Johna. „Im Inter­esse dieser Mitglie­der werden wir gegen den Rechts­bruch der Arbeit­ge­ber vorge­hen. Verträge sind einzu­hal­ten!“, so Johna abschlie­ßend. Welche Maßnah­men der Marbur­ger Bund konkret ergrei­fen möchte, wurde nicht gesagt.

Quelle: marburger-bund.de