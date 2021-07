Prof. Dr. Med. Helmut Frohnhofen im Videointerview „Wann sind Patienten einwilligungsfähig?“

Die Einwilligungsfähigkeit des Patienten wird benötigt, um medizinische oder pflegerische Handlung ausüben zu dürfen. Die große Frage hier ist: Wann ist der Patient eigentlich einwilligungsfähig? Was in der Theorie sehr einfach zu beurteilen scheint, ist in der Praxis für den Mediziner vor Ort oft schwer zu definieren. Vor allem in solchen Fällen, wo z.b. durch eine beginnende Demenz oder psychische Erkrankungen (Depression etc.) die geistigen Fähigkeiten getrübt oder im Abbau zu sein scheinen. Antworten hierzu von einem der bekanntesten Arzt der Geriatrie, Prof Dr. Med. Helmut Frohnhofen von der Uniklinik Düsseldorf. Wie stelle ich eine Einsichtsfähigkeit fest?