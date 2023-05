Stimmen von den Protes­ten aus Köln Streik an Unikli­ni­ken: „Die Patien­ten­ver­sor­gung leidet!“

Unbefris­te­ter Streik an sechs Uniklin­ken in Nordrhein-Westfa­len. Tausende Beschäf­tigte aus der Pflege ziehen durch die Straßen in Köln. Wir haben uns umgehört. Alle treibt ein wesent­li­cher Grund an.