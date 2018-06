Die geplante Einführung von Personaluntergrenzen werde keine Verbesserungen herbeiführen – so die Prognose der Gewerkschaft verdi und anderer Organisationen, die ihre Befürchtungen in einer gemeinsamen Stellungnahme formuliert haben.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass mit dem von DKG und GKV-SV geplanten Vorgehen absehbar keine spürbare Verbesserung der Personalausstattung in den Krankenhäusern erreicht werden kann. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass mit der Vereinbarung sogar weitere Verschlechterungen auftreten. Deshalb ist davon auszugehen, dass das Ziel der Bundesregierung, Patientensicherheit in den Krankenhäusern zu gewährleisten oder zumindest deutlich zu verbessern, mit der Vereinbarung nicht erreicht werden kann“, so die gemeinsame Aussage.

Forderung: Regelung in geplanter Form soll nicht umgesetzt werden

Das Niveau der Personalausstattung liege in Deutschland deutlich unter dem anderer vergleichbarer Industriestaaten. Daher würden selbst Einrichtungen, die in dieser Hinsicht einen mittleren oder höheren Platz einnehmen, über zu wenig Personal verfügen. „Dauerhaft nur die schlechtesten 25 oder gar 10 Prozent anzuheben, zementiert die derzeitige Unterbesetzung“, heißt es in der Stellungnahme.

Auch interessant Personaluntergrenzen Deutscher Bundesrat fordert umfassenden Pflegepersonalschlüssel Ab 2019 sollen Personaluntergrenzen in der Pflege gelten. Auf Antrag der Länder hin fordert der Deutsche Bundesrat von der Bundesregierung die Sicherstellung, dass der Personalschlüssel umfassend gelten soll und nicht ausschließlich für pflegeintensive Bereiche.

Darüber hinaus gehen die Organisationen davon aus, dass bei Einführung der Personaluntergrenzen (nach dem Perzentilansatz) eine „Sogwirkung“ ausgelöst wird. Denn durch die Festlegung werde auch umgekehrt einem hohen Anteil der Krankenhäuser belegt, dass sie über mehr Personal als nötig verfügen. Es sei also denkbar, dass einige Einrichtungen infolge der Festlegung einer Untergrenze ihr Personal sogar noch weiter reduzieren. Zuletzt befürchtet man, dass sich die Regelungen nicht richtig durchsetzen, da sie nicht für alle Bereiche gelten werden und sie beispielsweise durch die Umbenennung von Stationen oder die Verlagerung von Patienten umgangen werden können.

An der Stellungnahme beteiligt sind unter anderem auch der Deutsche Pflegerat (DPR), das Aktionsbündnis Patientensicherheit und die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP). Gemeinsam fordern sie, dass die Regelung zur Personaluntergrenze nicht in ihrer jetzigen, geplanten Form umgesetzt wird. Vielmehr würden sie eine Untergrenze begrüßen, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart wurde und die schrittweise auf ein bedarfsgerechtes Niveau angehoben wird.

Zum Hintergrund

Die DKG und der GKV-SV müssen gemäß § 137i SGB V Personaluntergrenzen für „pflegesensitive Bereiche“ im Krankenhaus festlegen, so hat es der Deutsche Bundesrat im vergangenen Jahr beschlossen. Bis zum 30. Juni müssen sich DKG und GKV-SV auf entsprechende Personalvorgaben einigen, andernfalls wird das Bundesgesundheitsministerium Verordnungen vornehmen. Gelten sollen die neuen Regelungen dann ab 2019.