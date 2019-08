Der IWC ist zurzeit auf dem Deutschen Wundkongress in Bremen mit einem Stand vertreten. Eben traf Kongressinitiator Prof. Dr. Volker Großkopf dort Dr. Alexander Risse und sprach mit ihm über die Inhalte seines Vortrages auf dem IWC 2019 zum Thema "Sind alle Wundtherapeuten blind? – Denkstilgebundene Wahrnehmungsverarmung". Gepostet von Interdisziplinärer WundCongress am Mittwoch, 8. Mai 2019

Dr. Alexander Risse, leitender Arzt des Diabeteszentrums am Klinikum Dortmund, ist unter den Referenten des zwölften Interdisziplinären WundCongress (IWC) am 28. November in den Kölner Sartory-Sälen vertreten. In seinem Vortrag “Sind alle Wundtherapeuten blind? – Denkstilgebundene Wahrnehmungsverarmung in der Wundversorgung” wird er über die Frage referieren, warum Therapeuten bestimmte Wunden nicht erkennen. Im Gespräch mit Prof. Dr. Volker Großkopf erläutert er seine Aufgabenstellung und seinen Denkansatz genauer.

Auch interessant Anzeige Erklärvideo Was ist der Interdisziplinäre WundCongress? Für zahlreiche Ärzte und Pflegende im ganzen Bundesgebiet ist der Interdisziplinäre WundCongress (IWC) ein Muss: Alljährlich am letzten Donnerstag im November findet in Köln diese renommierte Veranstaltung statt, die sich im folgenden Videobeitrag in einer ungewohnten Weise vorstellt.

Werfen Sie auch einen Blick in das weitere Programm! Eine Video-Vorschau von allen weiteren Referenten des IWC 2019 ist auf der Seite der Rechtsdepesche unter Veranstaltung zu finden.

