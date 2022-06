Im zurückliegenden Frühjahr haben institutionelle Kunden – Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Seniorenheime – erlebt, dass die Textilserviceanbieter die Preise um hohe einstellige oder zweistellige Prozentwerte erhöht haben. Und sehr häufig wird bereits eine Erhöhung im zweiten Halbjahr 2022 in Aussicht gestellt.

Was ist da los in der textilen Sharing-Economy?

Dabei wer­den Preis­er­hö­hun­gen auch bei Ver­trags­si­tua­tio­nen ange­kün­digt, die das eigent­lich gar nicht vor­se­hen. Die Reak­tio­nen rei­chen von Ver­hand­lungs­be­reit­schaft über reso­lu­te Ver­wei­ge­rung bis hin zu Beschimp­fun­gen, hier wür­den Kri­sen­ge­win­ne realisiert.

Wäsche­rei in den 1980er Jah­ren. Bild: HABS

Früher war alles besser?

Vor 25 Jah­ren (1997) führ­te ein zu die­ser Zeit gro­ßer Tex­til­ser­vice-Ver­bund in sei­ner unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung nach­fol­gen­de tex­ti­le Lea­sing­ar­ti­kel (tex­ti­le Voll­ver­sor­gung) in der Sta­ti­ons­wä­sche­ver­sor­gung in Deutsch­land mit die­sen Net­to-Prei­sen auf:

Pro­dukt dama­li­ger Preis Bett­be­zug, gestreift DM 2,14 (1,09 Euro) Kopf­kis­sen­be­zug, gestreift DM 0,70 (0,36 Euro) Bett­la­ken, weiß DM 1,60 (0,82 Euro) Frot­tier­hand­tuch DM 0,58 (0,30 Euro) Pati­en­ten­hemd DM 1,51 (0,77 Euro)

Der Leis­tungs­um­fang beinhal­te­te (und beinhal­tet heu­te) das Recht zur ein­ma­li­gen Nut­zung eines Arti­kels. Der Wäsche­rei­be­trieb beschafft die Tex­ti­li­en für die­sen Preis, wäscht sie ein, kom­mis­sio­niert und lie­fert sie aus. Benutz­te Tex­ti­li­en wer­den wie­der abge­holt, dann gege­be­nen­falls repa­riert und – mit­tels hygie­ni­schen Ver­fah­ren auf­be­rei­tet – wie­der an die Kun­den geliefert.

Seit­dem haben Ent­wick­lun­gen – durch Regie­rungs­han­deln – statt­ge­fun­den, die star­ke Ein­flüs­se auf den Tex­til­ser­vice und sei­ne Kos­ten­struk­tu­ren hat­ten, wie zum Beispiel:

„Seit der 6. Novel­le zum Was­ser­haus­halts­ge­setz 1996 müs­sen alle Abwas­ser­ein­lei­tun­gen nach dem EG-recht­lich gefor­der­ten ‚Stand der Tech­nik‘ gerei­nigt werden.

Für die Fest­le­gung der dazu­ge­hö­ri­gen Grenz­wer­te wird eine Rechts­ver­ord­nungs­er­mäch­ti­gung in das Gesetz auf­ge­nom­men.“

Mit Ein­füh­rung der EEG-Umla­ge („Öko­strom­um­la­ge“) im Jahr 2000 wur­de der Strom­preis fak­tisch erhöht, um die alter­na­ti­ve Ener­gie­ge­win­nung zu fördern.

Im Jahr 2005 wird die Lkw-Maut eingeführt.

„Sie wur­de in meh­re­ren Stu­fen auf alle Bun­des­au­to­bah­nen und Bun­des­stra­ßen sowie Fahr­zeu­ge mit einem Gesamt­ge­wicht ab 7,5 Ton­nen aus­ge­wei­tet. Gesetz­li­che Grund­la­ge für die Erhe­bung der Lkw-Maut ist das Bun­des­fern­stra­ßen­maut­ge­setz.“

Seit 2009 gibt es den Min­dest­lohn in der Tex­til­ser­vice-Bran­che und seit dem 1. Juli 2019 ein­heit­lich für ganz Deutsch­land. Gera­de für die Tex­til­ser­vice-Indus­trie in Ost­deutsch­land hat­te der Min­dest­lohn und sei­ne Ent­wick­lung star­ke Aus­wir­kun­gen. Das war auch beab­sich­tigt, denn Preis­dum­ping auf Basis von Dum­ping­löh­nen soll­te der Ver­gan­gen­heit angehören.

An den Prei­sen für die Tex­ti­le Voll­ver­sor­gung schie­nen die­se Ent­wick­lun­gen aller­dings kom­plett vor­bei­zu­lau­fen, denn 25 Jah­re lang kann­te der Preis nur eine Rich­tung: nach unten. Immer wenn ein Anbie­ter die Prei­se erhö­hen woll­te, wur­de zum Mit­tel der Aus­schrei­bung gegrif­fen und der Markt befragt. Das Ergeb­nis gab dem Vor­ge­hen recht: der Preis sank und meist war der, der die Erhö­hung anstreb­te, sogar der günstigste.

Mög­lich war die­se lang­an­hal­ten­de Ent­wick­lung einer­seits nur durch den hohen Wett­be­werbs­druck im Anbie­ter­markt und ande­rer­seits durch die tech­ni­sche Ent­wick­lung, die den Druck auf­rech­terhielt. Durch moder­ne Hoch­leis­tungs­ma­schi­nen wur­den die Wasch- und Finish-Kapa­zi­tä­ten mas­siv gestei­gert. Der Ver­brauch von Was­ser und Ener­gie wur­de kon­ti­nu­ier­lich gesenkt – durch aus­ge­klü­gel­te tech­ni­sche Rück­ge­win­nung und opti­mier­te Waschchemie.

Nicht sel­ten konn­ten Kli­ni­ken Ver­trä­ge mit einer Lauf­zeit von fünf Jah­ren abschlie­ßen, bei denen die Prei­se über den gesam­ten Zeit­raum fix waren. Das ist nun vorbei!

Auch die moderns­te Wäsche­rei benö­tigt zum Betrieb Ener­gie. Bild: DTV

Enger Draht, statt lange Leitung!

Die dra­ma­ti­schen Kos­ten­ent­wick­lun­gen der letz­ten Mona­te las­sen sich ein­drucks­voll am Kos­ten­in­dex des Deut­schen Tex­til­rei­ni­gungs Ver­ban­des e.V. (DTV) erkennen.

Eine sys­tem­re­le­van­te Zulie­fer­indus­trie des deut­schen Gesund­heits- und Sozi­al­we­sens ächzt unter der Last aus Kos­ten­ent­wick­lung, gestör­ten Lie­fer­ket­ten und Mitarbeitermangel.

Vor­ga­ben für nach­hal­ti­ge Beschaf­fung und Pro­duk­ti­on for­dern die Tex­til­ser­vice-Anbie­ter zusätz­lich her­aus. Den­noch haben die Prei­se für die­se Hygie­neleis­tung das Niveau von 1997 noch nicht wie­der erreicht.

Die beschlos­se­ne Min­dest­lohn­er­hö­hung auf 12 Euro zum 1. Okto­ber 2022 wird zu einer rela­ti­ven Stei­ge­rung von 22 Pro­zent inner­halb von 10 Mona­ten füh­ren. Der mit Abstand größ­te Kos­ten­block im Tex­til­ser­vice sind Personalkosten!

Der DTV ist unter­des­sen seit dem Aus­ru­fen des Not­fall­plans Gas dar­um bemüht, Dros­se­lun­gen in der Gas­ver­sor­gung für Tex­til­ser­vice-Betrie­be zu ver­hin­dern. Denn ohne aus­rei­chen­de Gas- bzw. Ölver­sor­gung ist die Dampf­pro­duk­ti­on und damit hygie­ni­sches Auf­be­rei­ten von Tex­ti­li­en nicht möglich.

Für eine nach­hal­tig gesi­cher­te und hygie­nisch ein­wand­freie Tex­til­ver­sor­gung im Gesund­heits- und Sozi­al­we­sen emp­fiehlt sich ein enger Draht zwi­schen Auf­trag­ge­ber und Auf­trag­neh­mer. Gege­be­nen­falls füh­ren Leis­tungs­an­pas­sun­gen zu bei­der­sei­ti­gem Vor­teil, wenn zum Bei­spiel Lie­fer­rhyth­men oder Zeit­fens­ter so ange­passt wer­den, dass die Logis­tik­pro­zes­se ent­las­tet werden.

Ent­wick­lun­gen und Anpas­sun­gen früh­zei­tig mit­ein­an­der abzu­stim­men, führt eher zu einer gesi­cher­ten Ver­füg­bar­keit als das Behar­ren auf Ver­ein­ba­run­gen aus einer schein­bar ande­ren Zeit.