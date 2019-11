Was ist überhaupt eine Pause?! Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass eine unterbrochene Pause wie nicht gemacht gilt und komplett neu begonnen werden darf? Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video; und in diesem Beitrag geht es genau um einen Fall, bei dem eine Altenpflegerin "nie" eine richtige Pause hatte: https://www.rechtsdepesche.de/die-altenpflegerin-die-nie-eine-pause-hatte/

