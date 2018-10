Sturzverletzungen Während du schliefst…

Wer nach einer Sturzverletzung in die Notfallambulanz kommt, kann meistens erklären, was passiert ist. Es sei denn er oder sie haben sich im Schlaf verletzt. Nicht häufig der Fall – aber durchaus möglich. Das zeigt das Notfallzentrum am Inselspital Bern in einer Studie.