PWG-Seminare goes digital: Die PWG-Seminare werden am 26. Mai 2020 erstmals ein Webinar abhalten. In seiner ersten Auflage zum Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) gibt das Webinar Einblicke in den aktuellen Stand der Rechtslage und vermittelt den Teilnehmern Klarheit darüber, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen eine FEM zulässig und/oder geboten ist.

Mit dem Laden des Bei­trags akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Face­book.

Mehr erfah­ren Bei­trag laden Face­book-Bei­trä­ge immer ent­sper­ren

Erstes Webinar der PWG-Seminare am Dienstag, 26. Mai 2020, ab 18: 30 zum Thema Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) – Hier geht´s zur Anmeldung

Die Grund­rech­te wer­den in der aktu­el­len Coro­na-Kri­se in einem extrem hohen Maß ein­ge­schränkt. Die Fra­ge der Ver­hält­nis­mä­ßig­keit tritt immer häu­fi­ger in den Mit­tel­punkt der öffent­li­chen Dis­kus­si­on: Vor kur­zem hat Bun­des­tags­prä­si­dent Wolf­gang Schäub­le die Debat­te mit sei­ner Aus­sa­ge befeu­ert, dass das Grund­recht auf Leben kein abso­lu­ter Wert, son­dern auch durch ande­re Grund­rech­te ein­schränk­bar sei.

Die­se Aus­sa­ge zeigt auf, in wel­chem Dilem­ma sich Gesund­heits­ein­rich­tun­gen befin­den, wenn es um die Ein­schrän­kung von Frei­heits­rech­ten geht. Aber neben den grund­sätz­li­chen Pro­ble­men in Zei­ten von Coro­na blei­ben es doch die all­täg­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen bezüg­lich frei­heits­ent­zie­hen­der Maß­nah­men, die zwin­gend einer recht­lich kla­ren Rege­lung zuzu­füh­ren sind.

Neben der medi­ka­men­tö­sen Behand­lung stellt die Fixie­rung ein wir­kungs­vol­les Mit­tel dar, um Fremd- bzw. Eigen­ge­fähr­dung betrof­fe­ner Pati­en­ten oder Bewoh­ner zu ver­hin­dern. Häu­fig besteht unter den Beschäf­tig­ten jedoch eine gro­ße Rechts­un­si­cher­heit, wel­che (Pflege-)Maßnahmen über­haupt als FEM gel­ten sowie wann und ob über­haupt fixiert oder ein Bett­git­ter ein­ge­setzt wer­den darf bzw. wann eine Pflicht für den Ein­satz von frei­heits­ent­zie­hen­den Maß­nah­men besteht.

Mit dem Code, den wir Ihnen als ange­mel­de­ten Teil­neh­mer über­mit­teln, kön­nen Sie am Webi­nar an jedem gewünsch­ten Ort teil­neh­men, sofor­ti­ges Feed­back geben, Fra­gen stel­len sowie an den Abstim­mun­gen aktiv teil­neh­men.

Noch nie waren Sie dem Refe­ren­ten und den ande­ren Teil­neh­mern so nahe! Noch nie konn­te man so bequem ganz vor­ne dabei sein.

Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 100 Per­so­nen begrenzt. Bit­te mel­den Sie sich des­halb am bes­ten sofort über die­sen Link an. ­Über den Fly­er (Down­load „Webi­nar Frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­men“) kön­nen Sie sich direkt anmel­den.