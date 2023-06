Anzeige Kleider machen Leute Pflege braucht Wertschät­zung und Sicher­heit

Keine Frage: wir befin­den uns in einer heraus­for­dern­den Zeit. Die Bewäl­ti­gung der Corona-Krise hat für uns alle nach wie vor hohe Priori­tät. Die zum Teil verhee­ren­den Ausbrü­che inner­halb einiger Einrich­tun­gen, die viele schwere Verläufe und eine hohe Morta­li­tät zur Folge hatten, haben Betrei­ber und Perso­nal in Pflege­ein­rich­tun­gen in den vergan­ge­nen Monaten auf eine harte Probe gestellt. Hygiene und Schutz für Perso­nal und Bewoh­ner müssen fortan in einer Weise bewer­tet werden, wie uns das bislang nur aus Kranken­häu­sern bewusst ist.