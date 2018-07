Anzeige Wäschesortierplan Entsorgen von Schmutzwäsche – aber richtig

Jeden Tag werden in den deutschen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen riesige Mengen an Textilien zum Einsatz gebracht. Dabei sollen diese sowohl optisch als auch funktionell – und nicht zuletzt auch mikrobiologisch – stets einwandfrei sein. Damit dies gelingt, müssen sich alle Beteiligten aber an gewisse Regeln halten.