Wer darf vorbehaltene Tätigkeiten ausüben?

Inwieweit dürfen überhaupt künftig die vorbehaltenen Tätigkeiten von Euch – den bereits ausgebildeten Pflegefachkräften – wahrgenommen werden? Eine absolut spannende und wichtige Frage, die ich hier im Video beantworte!

Inwieweit dürfen Vorbehaltstätigkeiten von bereits ausgebildeten Pflegefachkräften ausgeübt werden? Erstmals in der Geschichte der Pflege sind die vorbehaltenen Tätigkeiten im Pflegeberufsgesetz hinterlegt. Daher ist es wichtig zu wissen, wer zukünftig welche Tätigkeiten übernehmen darf. Während Krankenpfleger ganz klar in allen Altersgruppen vorbehaltene Tätigkeiten wahrnehmen dürfen, ist dies in der Alten- und Kinderkrankenpflege etwas anders. Hierzu erläutert Prof. Dr. Volker Großkopf mögliche Lösungsvorschläge im obigen Video.

Wie sieht es bei einer Spezialisierung während der Pflegeausbildung aus?

Inwiefern können Pflegekräfte, die sich künftig im Rahmen der neuen Pflegeausbildung für eine Fokussierung auf die Altenpflege oder Kinderkrankenpflege entscheiden, die vorbehaltenen Tätigkeiten durchführen?!

Wie sieht es jedoch aus, wenn sich Pflegefachkräfte nach dem zweiten Jahr der generalistischen Pflegeausbildung für eine Spezialisierung bzw. Fokussierung auf die Alten- oder Kinderkrankenpflege entscheiden? Welche Probleme treten hierbei auf, wenn es um die Übernahme von vorbehaltenen Tätigkeiten geht? Auch hierzu nimmt Prof. Großkopf im zweiten Teil seines Videos ausführlich Stellung.