Anlässlich des "Bottroper Apothekerskandals" hat die Fraktion Die Linke eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Sie will wissen, wer die Apotheken und Betriebe, die Krebsmedikamente herstellen, kontrolliert und wie dies im Einzelnen abläuft.

Ein Bottroper Apotheker hatte in über 50.000 Fällen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. William87/Dreamstime.com

Im November 2017 wurde der Prozess gegen den Bottroper Apotheker eingeleitet, der in über 50.000 Fällen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben soll. Ihm wird vorgeworfen, Krebsmedikamente (Zytostatika) mit zu geringen oder keinem Wirkstoff hergestellt zu haben. Auf diese Weise könnte eine Vielzahl von Patienten stark gefährdet worden sein und auch die Krankenkassen wurden damit um etwa 56 Millionen Euro betrogen. Durch zwei ehemalige Mitarbeiter ist man auf den Fall aufmerksam geworden, weshalb sie mittlerweile mit dem sogenannten „Whistleblower-Preis“ ausgezeichnet wurden.

Auch interessant Beschluss Oberlandesgericht Hamm Apotheker in Untersuchungshaft Ein Apotheker aus Bottrop hatte sich schon seit November in Untersuchungshaft befunden, da er in über 50.000 Fällen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben soll, indem er Krebspräparate falsch hergestellt, in Verkehr gebracht und nicht korrekt abgerechnet haben soll. Seine Untersuchungshaft wurde nun verlängert.

Anlässlich dieses „Apothekerskandals“ hat die Fraktion Die Linke ein Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Sie will wissen, wer die Apotheken und Betriebe, die Zytostatika herstellen, kontrolliert und wie dies im Einzelnen abläuft. Unter anderem werden in dem Schreiben folgende Fragen an die Bundesregierung gestellt:

Wer ist nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland befugt, die Plausibilität von Einkäufen und Abrechnungen von Zyto-Apotheken zu überprüfen?

In welchem Umfang finden in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung unangemeldete Kontrollen in Zyto-Apotheken statt?

In welchem Umfang werden in Deutschland hergestellte parenterale Rezepturen (z.B. Infusionen, Injektionen) nach Kenntnis der Bundesregierung auf ihre Qualität hin überprüft?

Inwiefern erkennt die Bundesregierung an, dass das Hinweisgeben (Whistleblowing) von illegalen Praktiken dem öffentlichen Interesse dient und daher gesetzlich schutzwürdig ist?

Weitere Fragen können hier eingesehen werden. Bei entsprechender Antwort seitens der Bundesregierung wird die Rechtsdepesche berichten.