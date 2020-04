Heute ist der Weltgesundheitstag 2020. In diesem Jahr gilt alle Ehre und Anerkennung den Pflegekräften und Hebammen, die sich tagtäglich für das Wohlergehen vieler Menschen einsetzen. Ziel der Weltgesundheitorganisation (WHO) ist es, die Gesellschaft für die enorme Wichtigkeit des Pflegeberufs zu sensibilisieren.

Am 7. April jeden Jah­res fin­det der Welt­ge­sund­heits­tag statt. Damit erin­nert die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) an ihre Grün­dung im Jahr 1948. Die­se legt jedes Jahr ein neu­es Schwer­punkt­the­ma aus dem Gesund­heits­we­sen von glo­ba­ler Rele­vanz fest. Ziel ist es, auf die glo­ba­len Gesund­heits­pro­ble­me auf­merk­sam zu machen und das Bewusst­sein für diver­se The­men zu stär­ken. In Deutsch­land gibt es den Welt­ge­sund­heits­tag seit 1954.

Die The­men­fel­der der ver­gan­ge­nen Welt­ge­sund­heits­ta­ge gibt es hier im Über­blick.

2020: Das Jahr der Pflegekräfte und Hebammen

Anläss­lich des 200. Geburts­jah­res von Flo­rence Nigh­tin­ga­le, die als Weg­be­rei­te­rin der moder­nen Kran­ken­pfle­ge bekannt war und ist, hat die WHO das Jahr 2020 zum inter­na­tio­na­len Jahr der Pfle­ge­kräf­te und Heb­am­men erklärt. In die­sem Zuge wid­met die WHO all die­sen auch den dies­jäh­ri­gen Welt­ge­sund­heits­tag am 7. April.

Die WHO ver­deut­licht die Bedeu­tung von Pfle­ge­kräf­ten und Heb­am­men auf ihrer Home­page. Dort heißt es im Wort­laut:

„Pfle­ge­kräf­te und Heb­am­men sind auf allen Ebe­nen der Gesund­heits­sys­te­me und in den ver­schie­dens­ten Umfel­dern tätig und ermög­li­chen eine hoch­wer­ti­ge Gesund­heits­ver­sor­gung, lei­ten Teams, betrei­ben For­schung, üben Ein­fluss auf Gestal­tung und Umset­zung von Hand­lungs­kon­zep­ten aus und bil­den die nächs­te Genera­ti­on von Pfle­ge­kräf­ten und Heb­am­men aus. Kurz: Sie spie­len eine zen­tra­le Rol­le bei der Ver­wirk­li­chung einer all­ge­mei­nen Gesund­heits­ver­sor­gung auf der gan­zen Welt.“

Die WHO kün­dig­te an, über das gesam­te Jahr, aber gera­de in Ver­bin­dung mit dem Welt­ge­sund­heits­tag, die enor­men Leis­tun­gen von Pfle­ge­kräf­ten und Heb­am­men in Koope­ra­ti­on mit ihren Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen zu ehren und zu wür­di­gen. Wei­ter­hin ver­su­che man die all­täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen, vor denen sie regel­mä­ßig ste­hen, zu ver­deut­li­chen und für sinn­vol­le Inves­ti­tio­nen in das Pfle­ge- und Heb­am­men­per­so­nal zu wer­ben.

Stärkung von Pflegekräften und Hebammen in Europa

Mit den Ver­än­de­run­gen der gesund­heit­li­chen Bedürf­nis­se der Men­schen in Euro­pa spie­len Pfle­ge­kräf­te eine zuneh­mend wich­ti­ge­re Rol­le. Daher unter­stützt das WHO-Regio­nal­bü­ro für Euro­pa die Län­der bei der Stär­kung ihrer Pfle­ge­kräf­te und Heb­am­men. Dazu emp­fiehlt die WHO, fol­gen­de Maß­nah­men zu tref­fen:

Ver­la­ge­rung der Aus­bil­dung von Pfle­ge­kräf­ten und Heb­am­men an Uni­ver­si­tä­ten

Erwei­te­rung des Akti­ons­ra­di­us von Pfle­ge­kräf­ten und Heb­am­men. Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten an Ent­schei­dun­gen auf allen Ebe­nen der Kon­zept­ent­wick­lung und ‑durch­füh­rung

Vor­be­rei­tung des Pfle­ge­per­so­nals hin zu Füh­rungs­auf­ga­ben in den Gesund­heits­sys­te­men

Schaf­fung beruf­li­cher Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten

Ver­bes­se­rung von Arbeits­be­din­gun­gen und Gehäl­tern

Ent­wick­lung von wirk­sa­men Per­so­nal­pla­nungs­stra­te­gi­en

Sen­si­bi­li­sie­rung von Poli­tik und Gesell­schaft für die hohe Wich­tig­keit der Arbeit von Pfle­ge­kräf­ten und Heb­am­men

Anläss­lich des Welt­ge­sund­heits­ta­ges hat die Bun­des­ver­ei­ni­gung Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung (BVPG) ein Inter­view mit Dr. Franz Wag­ner, Prä­si­dent des Deut­schen Pfle­gerats (DPR) und Bun­des­ge­schäfts­füh­rer des Deut­schen Berufs­ver­ban­des für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) geführt – zum Inter­view geht’s hier.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auf der Sei­te der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on zu fin­den, sowie hier in wei­te­ren Spra­chen.

Anmer­kung der Redak­ti­on: Im Lau­fe des Jah­res 2020 will die WHO eigent­lich mit einer Viel­zahl an Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten auf die Not­wen­dig­keit der Unter­stüt­zung und För­de­rung des Pfle­ge- und Heb­am­men­we­sens auf­merk­sam machen. Zur Art der Ver­an­stal­tun­gen gibt es der­zeit kei­ne Anga­ben. Eben­so wenig ist uns bekannt, ob die­se in Zei­ten des Coro­na­vi­rus über­haupt statt­fin­den kön­nen.