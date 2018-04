Körperliche Aktivität im Alter steigert die geistige Leistungsfähigkeit. Jan Mika/Dreamstime.com

Bei einer Demenz bzw. bei einem demenziellen Syndrom leiden Betroffene unter kognitiven Beeinträchtigungen, Gedächtnisproblemen und auch sprachliche Fertigkeiten, das Denkvermögen und der Orientierungssinn können sich zunehmend verschlechtern. Zwar gibt es kein Heilmittel oder keine Maßnahmen, durch welche eine Demenz in jedem Fall verhindert werden kann. Einigen Ursachen kann man jedoch vorbeugen und man weiß außerdem, dass Menschen mit einem gesunden Lebensstil seltener an einer Demenz erkranken als Menschen, die weniger gesundheitsbewusst leben. Man geht also davon aus, dass eine gesunde Ernährung sowie geistige, soziale und körperliche Aktivität eine Demenz also durchaus verzögern können.

Kölner Sporthochschule untersucht Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiver Leistung

Inwiefern körperliche Aktivität und Fitness eine wirksame Therapie gegen Demenz sein könnte, möchte derzeit auch ein Forscherteam der Deutschen Sporthochschule Köln herausfinden. Dazu soll der Zusammenhang zwischen Aktivität, Fitness und geistiger Leistungsfähigkeit analysiert werden. Untersucht hat man bisher 121 Probanden, bei denen erste kognitive Einschränkungen zu beobachten waren. Sie wurden entsprechend des Schweregrades ihrer Beeinträchtigung in drei Gruppen eingeteilt. Anschließend hat man sie zu ihrem Bewegungsverhalten befragt und sie mit sogenannten Aktivitätsmonitoren ausgestattet, um ihre Bewegungen im Alltag objektiv messen zu können. Zuletzt wurde ein Fitnesstest auf dem Fahrradergometer durchgeführt.

Und tatsächlich – die Ergebnisse sind laut dem Forscherteam vielversprechend gewesen: Je fitter die Teilnehmer waren und je mehr körperliche Aktivität im Alltag stattgefunden hat, umso bessere kognitive Leistungen konnten sie erbringen. Diesen Ergebnissen zufolge scheinen Sport und Bewegung sich durchaus positiv auf den Erhalt der geistigen Leistung im Alter auszuwirken.

Im weiteren Verlauf soll nun untersucht werden, ob durch mehr körperliche Fitness auch das Fortschreiten einer beginnenden Demenz tatsächlich aufgehalten bzw. zumindest verlangsamt werden kann.