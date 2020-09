Wer sich bei einem Sturz ernsthaft verletzt begibt sich selbstverständlich in medizinische Behandlung. Bei einem psychischen Absturz gilt das für viele hingegen nicht, obwohl dieser oft ebenso große oder größere Gefahren mit sich bringt. Depressionen gelten nach wie vor als Tabuthema, werden oft nicht erkannt oder ernst genommen. Wer unter starkem Stress leidet, wie etwa im Pflegebereich, gilt als besonders gefährdet. Wir haben dazu 5 Fakten aufbereitet, um den Vorhang zu lüften.

Psyche in Not

Depres­sio­nen – ein Tabu­the­ma?

Aktu­ell sind nach Schät­zun­gen etwa 5 % der Bevöl­ke­rung an einer Depres­si­on erkrankt. Das Risi­ko, im Lau­fe des Lebens depres­siv zu wer­den, liegt sogar bei einem Drit­tel. Den­noch wird wenig dar­über gespro­chen, da sich vie­le Betrof­fe­ne aus Angst vor Stig­ma­ti­sie­rung nie­man­dem anver­trau­en. Auch auf ärzt­li­cher Sei­te kommt es häu­fig zu Fehl­ein­schät­zun­gen. Hier ist viel psych­ia­tri­sches Fach­wis­sen gefragt, um Sym­pto­me rich­tig ein­ord­nen zu kön­nen. Einen ers­ten Anhalts­punkt für die eige­ne Betrof­fen­heit kann der fach­lich aner­kann­te, vom Psych­ia­ter Ivan K. Gold­berg ent­wi­ckel­te Online-Selbst­test bie­ten. Die­ser ersetzt jedoch kei­ne pro­fes­sio­nel­le ärzt­li­che Dia­gno­se. Grund­sätz­lich gilt: Abwar­ten führt zu kei­ner Bes­se­rung, eine Depres­si­on heilt in der Regel nicht von selbst.

Fakt #1 – Definition

Depres­si­on ist ein schwe­res see­li­sches Lei­den, das unbe­dingt behan­delt wer­den soll­te. Von Depres­si­on spricht man bei einer län­ger anhal­ten­den uni­po­la­ren Stim­mungs­stö­rung, mit gleich­blei­ben­dem Gefühl der Nie­der­ge­schla­gen­heit, das auch durch posi­ti­ve Erleb­nis­se nicht ver­schwin­det. Im Gegen­satz dazu spricht man von einer bipo­la­ren Stö­rung, wenn neben depres­si­ven auch mani­sche Pha­sen auf­tre­ten, mit star­ker Eupho­rie, einem Hang zur Selbst­über­schät­zung und über­trie­ben wir­ken­dem Aktio­nis­mus. Die­ses Phä­no­men wird welt­weit stark dis­ku­tiert, seit­dem der Rap­per Kanye West sich um eine Kan­di­da­tur für die US-Prä­si­dent­schaft bemüht.

Fakt #2 – Ursachen

Neben einer gene­ti­schen Ver­an­la­gung kön­nen Depres­sio­nen aus vie­len Grün­den ent­ste­hen: Eine Stö­rung des Hor­mon­haus­hal­tes, eine schwe­re Erkran­kung, die Ein­nah­me gewis­ser Medi­ka­men­te (wie Cor­ti­son), trau­ma­ti­sie­ren­de Erleb­nis­se, die eige­ne Lebens­ein­stel­lung und Per­sön­lich­keits­struk­tur. Man­che Men­schen sind beson­ders ver­letzt­lich, ande­re kön­nen hin­ge­gen gut mit vie­len der beschrie­be­nen Risi­ko­fak­to­ren umge­hen. Nicht zuletzt ist Stress ein ent­schei­den­der Aus­lö­se­fak­tor. Das macht Beschäf­tig­te in der Pfle­ge zu einer beson­ders gefähr­de­ten Grup­pe. Auch der häu­fi­ge Schicht­dienst ist ein Risi­ko­fak­tor. Er beein­flusst unse­re inne­re Uhr und kann den Boten­stoff­wech­sel im Gehirn beein­träch­ti­gen.

Fakt #3 – Formen und Symptome

„Ich fühl mich leer und ver­braucht. Alles tut weh.“ singt Her­bert Grö­ne­mey­er in sei­nem Song „Flug­zeu­ge im Bauch“ und beschreibt damit auch den Gemüts­zu­stand depres­si­ver Men­schen. Nie­der­ge­schla­gen­heit, Antriebs­man­gel und Inter­es­sen­lo­sig­keit sind die Haupt­sym­pto­me einer Depres­si­on. Teil­wei­se kom­men noch Selbst­zwei­fel und Schuld­ge­füh­le, Kon­zen­tra­ti­ons- und Schlaf­stö­run­gen, inne­re Unru­he und sexu­el­les Des­in­ter­es­se hin­zu. Bei man­chen Pati­en­ten äußern sich Depres­sio­nen vor allem in kör­per­li­cher Form, hier spricht man von einem soma­ti­schen Syn­drom.

Von einer leich­ten depres­si­ven Epi­so­de spricht man heut­zu­ta­ge, wenn min­des­tens 14 Tage lang zwei der Haupt­sym­pto­me und zwei der Neben­sym­pto­me auf­tre­ten. Als chro­nisch gilt eine Depres­si­on, wenn die Sym­pto­me zwei Jah­re oder län­ger andau­ern.

Män­ner lei­den übri­gens nur halb so oft wie Frau­en unter Depres­sio­nen. Zudem zei­gen sich bei ihnen teils ande­re Sym­pto­me, wie Aggres­si­vi­tät, Reiz­bar­keit und Risi­ko­freu­de.

Fakt #4 – Behandlung

Inzwi­schen sind Depres­sio­nen gut behan­del­bar. Je nach Schwe­re­grad emp­fiehlt sich eine medi­ka­men­tö­se Behand­lung oder Psy­cho­the­ra­pie. Letz­te­re wird aber nicht in allen For­men von der Kran­ken­kas­se bezahlt. Die heut­zu­ta­ge meist ver­ord­ne­ten Selek­ti­ven Sero­to­nin­wie­der­auf­nah­me­hem­mer (SSRI) haben deut­lich weni­ger Neben­wir­kun­gen als frü­he­re Behand­lungs­an­sät­ze. Sie erhö­hen den Anteil des so genann­ten „Glücks­hor­mons“ Sero­to­nin im Gehirn und ent­wi­ckeln damit eine stim­mungs­auf­hel­len­de Wir­kung. Mehr als die Hälf­te der Pati­en­ten erlebt dabei nach 6–8 Wochen eine deut­li­che sym­pto­ma­ti­sche Ver­bes­se­rung.

In schwe­ren Fäl­len kann auch eine sta­tio­nä­re Behand­lung sinn­voll sein.

Statt Schul­me­di­zin hilft auch regel­mä­ßi­ger Sport gegen Depres­sio­nen, auch die Ein­nah­me von Johan­nis­kraut soll hel­fen. Die­ses hat jedoch zahl­rei­che Wech­sel­wir­kun­gen und ist vor allem für Frau­en mit Vor­sicht ein­zu­neh­men.

Fakt #5 – Suizidgefahr

Depres­sio­nen sind eine von vie­len unter­schätz­te Erkran­kung, die oft zu Selbst­mord­ge­dan­ken führt. Etwa 10–15 % der an einer Depres­si­on erkrank­ten Men­schen ster­ben an einem Sui­zid. Dies gilt in höhe­rem Umfang für Per­so­nen, die antriebs­stei­gern­de Medi­ka­men­te ein­neh­men, um wei­ter­hin beruf­lich leis­tungs­fä­hig zu sein.

Ers­te Hil­fe leis­tet hier die bun­des­wei­te Tele­fon­seel­sor­ge unter 0800–1110111 und 0800–1110222. Die­se ist anonym, kos­ten­los und rund um die Uhr erreich­bar. Ent­spre­chen­de Selbst­hil­fe­grup­pen fin­det man unter www.depressionsliga.de.