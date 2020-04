Mit dem Laden des Bei­trags akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Face­book.

Fast täg­lich sieht sich das gesam­te Gesund­heits­we­sen mit neu­en Pro­ble­men der Coro­na-Pan­de­mie kon­fron­tiert. Zuletzt wur­de sei­tens der Bun­des­re­gie­rung ein Hilfs­pa­ket für Gesund­heits­ein­rich­tun­gen geschnürt, um dem Ernst der Lage ent­ge­gen­zu­wir­ken. Dr. Jan Basche, Betrei­ber ambu­lan­ter Pfle­ge­diens­te unter ande­rem in Ber­lin, ver­misst jedoch die Unter­stüt­zung der ambu­lan­ten Pfle­ge, erklärt er im Video-Inter­view mit dem Pfle­ge­recht­ler Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf. Aktu­ell wer­de der Fokus auf die Ver­sor­gung in sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen, wie in Kran­ken­häu­sern gelegt. „Die Kran­ken­häu­ser wer­den kol­la­bie­ren, wenn nicht auch die ambu­lan­te Ver­sor­gung alles bekommt, was not­wen­dig ist“, so Basche. Bekä­men ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te oder nie­der­ge­las­se­ne Ärz­te nicht genü­gend Schutz­aus­rüs­tung o.ä., so müs­se dann die Ver­sor­gung ein­ge­stellt und die Pati­en­ten ins Kran­ken­haus ver­legt wer­den. Dies kön­ne auf Dau­er nicht funk­tio­nie­ren. „Die ambu­lan­te Pfle­ge ist im Moment eben­so wich­tig, wie die Kran­ken­häu­ser.“

Hier die The­men im Über­blick: