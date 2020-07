Unterläuft einer Pflegekraft doch mal ein Fehler, so wird im Klagefall meistens die Gesundheitseinrichtung zur Entschädigung herangezogen. Lediglich bei einer Patiententötung durch einen Behandlungsfehler kann es sein, dass die Pflegekraft hierfür einstehen muss. Rechtsanwalt Prof. Dr. Großkopf gibt dahingehend Tipps, wie man sich in einer solchen Situation bestenfalls verhalten sollte.

Wie ver­hal­te ich mich auf recht­li­cher Ebe­ne am bes­ten, wenn mir doch mal ein Feh­ler unter­läuft?

Unter­läuft einer Pfle­ge­kraft ein Feh­ler, rich­tet sich die Kla­ge in den meis­ten Fäl­len an den Ver­trags­part­ner, also an die Gesund­heits­ein­rich­tung. Ledig­lich im Straf­recht kann die han­deln­de Pfle­ge­kraft zur Haf­tung her­an­ge­zo­gen wer­den. Hier kön­nen nur natür­lich han­deln­de Per­so­nen bestraft wer­den. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn ein Pati­ent oder ein Bewoh­ner durch einen Behand­lungs­feh­ler der Pfle­ge­kraft ver­stirbt. In einem sol­chen Fall rät Prof. Groß­kopf dring­lichst, sich bei einem Anwalt Rechts­rat ein­zu­ho­len.

Im Zivil­ver­fah­ren, wel­ches sich gegen die Ein­rich­tung rich­tet, darf die Pfle­ge­kraft nach außen hin nicht agie­ren, ansons­ten ver­let­ze die Pfle­ge­kraft ihre Oblie­gen­heits­pflicht gegen­über dem Arbeit­ge­ber, wel­cher letzt­lich auch die gesam­te Kor­re­spon­denz im Kla­ge­fall abwi­ckelt.

Genaue­re Aus­füh­run­gen gibt es im obi­gen Video.

Ambulant bloggt – der Pflegekanal für die ambulante Pflege

Tobi­as Plo­n­ka ist exami­nier­ter Alten­pfle­ger, Pra­xis­an­lei­ter und zugleich lei­den­schaft­li­cher Fil­me­ma­cher. Das Gan­ze hat er kom­bi­niert und den You­tube-Kanal „Ambu­lant bloggt“ ins Leben geru­fen. Mit viel Witz, Rap und Charme sowie mit aus­ge­wie­se­ner Exper­ti­se gibt er in regel­mä­ßig erschei­nen­den Infor­ma­ti­ons- und Anwen­dungs­fil­men sein Wis­sen zum Bes­ten und führt unter ande­rem auch Inter­views. Sein Kanal zählt mitt­ler­wei­le 2050 Abon­nen­ten, hier geht es direkt zu Ambu­lant bloggt!

