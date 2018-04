Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfragen der Fraktion Die Grünen mitteilte, kann derzeit von 36.000 offenen Stellen in der Pflege ausgegangen werden.

8.000 neue Stellen für Pflegepersonal will die Bundesregierung in einem ersten Schritt schaffen, deutlich mehr Fachkräfte fehlen allerdings – doch wie viele sind es eigentlich genau? Angesichts des akuten Pflegepersonalmangels wird derzeit immer wieder über Zahlen für zu besetzende Stellen genannt. Zuletzt veröffentlichte das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) Zahlen im Rahmen des Pflege-Thermometers 2018, wonach man derzeit von 17.000 direkt zu besetztenden Stellen im Bereich der Altenpflege ausgehen kann. Um ebenfalls Klarheit über den Personalmangel in der Pflege zu bekommen, hat die Fraktion Die Grünen dazu eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt.

In der Antwort wird sich auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bezogen. Demnach fehlen derzeit insgesamt rund 36.000 Fachkräfte, davon etwa 26.000 Pflegefachkräfte und 10.000 Alten- und Krankenpflegehelfer. Dabei zeigen sich auch regional große Unterschiede. Im Krankenhausbereich sind beispielsweise die meisten Stellen in Baden-Württemberg unbesetzt, in der Altenpflege bildet Sachsen das Schlusslicht. Generell ist in der Altenpflege ein Anstieg der Auszubildendenzahlen zu verzeichnen, die Nachfrage ist jedoch nach wie vor nicht gedeckt, resümierte die pflegepolitische Sprecherin, Kordula Schulz-Asche. Auch interessant PersonaluntergrenzenDeutscher Bundesrat fordert umfassenden Pflegepersonalschlüssel Ab 2019 sollen Personaluntergrenzen in der Pflege gelten. Auf Antrag der Länder hin fordert der Deutsche Bundesrat von der Bundesregierung die Sicherstellung, dass der Personalschlüssel umfassend gelten soll und nicht ausschließlich für pflegeintensive Bereiche.

Die Zahlen zeigen ihr zufolge, dass die Maßnahmen der letzten Jahre noch nicht ausreichend gewesen seien; die von der Bundesregierung geplante Schaffung von 8.000 neuen Stellen in der Pflege decken ebenso wenig den Bedarf. Daher betonte sie nochmals die Forderung der Fraktion nach einem Pflege-Sofortprogramm, mit dem 50.000 Stellen für Krankenhäuser und die Altenpflege geschaffen werden sollen. Auch die Rückkehr in den Beruf von bereits Ausgestiegenen sollte leichter gestaltet und mehr Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen geschaffen werden.

Der Pflegenotstand geht auf Kosten der Versorgungsqualität

Die genannten Zahlen seien laut Prof. Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK), „nur die Spitze des Eisbergs“, denn für eine gute Versorgungsqualität benötige es deutlich mehr Fachkräfte. Auch in der Antwort der Bundesregierung wird darauf verwiesen, dass von noch höheren Zahlen freier Stellen in der Pflege ausgegangen werden muss, da nicht alle zu besetztenden Stellen bei der Bundesarbeitsagentur gemeldet werden.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz macht die Arbeitgeber verantwortlich für den Pflegenotstand. Es könne nicht sein, dass Krankenhäuser und Pflegeheimbetreiber auf Kosten der Pflegenden sparen und gleichzeitig ihren Profit steigern, erklärte Eugen Brysch vom Vorstand der Stiftung anlässlich der veröffentlichten Zahlen. Er bemängelte zudem, dass Arbeitgeber zu wenig auf Qualität setzen würden: „Schließlich brachte schlechte Pflege das gleiche Geld, wie gute Pflege. Die Qualität spielte dabei keine Rolle“, so Brysch. Bundesweite Standards für gut Qualität seien daher dringend nötig.