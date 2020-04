Von den Auswirkungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Coronavirus ergriffen werden, sind weltweit alle Branchen und Lebensbereiche betroffen - einige in vollem Umfang, andere nur mittelbar. In welchem Ausmaß speziell die Wundversorgungslandschaft betroffen ist, verrät uns der Medizinproduktehersteller ConvaTec aus erster Hand.

Wie wirkt sich die COVID-19-Pan­de­mie spe­zi­ell auf die Wund­ver­sor­gung aus? Tre­ten in die­sem Bereich Ver­sor­gungs- und Lie­fer­eng­päs­se auf?

Dazu hat Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf, Rechts­an­walt und Pro­fes­sor für Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Katho­li­schen Hoch­schu­le NRW in Köln, den Mar­ke­ting- und Ver­triebs­lei­ter der Con­va­Tec Ger­ma­ny GmbH, Andre­as Kuhn, befragt. Natür­lich gebe es neue Her­aus­for­de­run­gen logis­ti­scher Art, um die Lie­fer­ket­ten den coro­nabe­ding­ten Ver­hal­tens­re­geln anzu­pas­sen. Einen Eng­pass in der Ver­sor­gung gebe es hier aber nicht, ver­si­cher­te Kuhn. Die­se und wei­te­re Fra­gen, etwa ob er auch Hams­ter­käu­fe ver­zeich­nen kann und wie die Coro­na-Kri­se die Wund­ver­sor­gungs­land­schaft län­ger­fris­tig ver­än­dern wird, beant­wor­tet Kuhn im Video­in­ter­view mit Prof. Dr. Groß­kopf.