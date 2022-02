Winterakademie 2022: Das 2008 begonnene, einwöchige Veranstaltungs-Format ging in seine nunmehr 15. Auflage. Über 70 Teilnehmer genossen fachliche Informationen, sonniges Wetter und ein kollegiales Klima zum Jahresauftakt auf der kanarischen Insel Gran Canaria.

Sym­pha­ti­sche Run­den unter der Son­ne Gran Cana­ri­as: die Win­ter­aka­de­mie 2022 Foto: Micha­el Schanz

„Sie alle, die Sie hier auf Gran Cana­ria sind, sind sozu­sa­gen Jubi­lä­ums­gäs­te“, grüß­te Pro­fes­sor Dr. Vol­ker Groß­kopf, der Initia­tor der jähr­lich statt­fin­den­den Win­ter­aka­de­mie von PWG-Semi­na­ren und G&S‑Verlag, die rund 70 Gäs­te, die sich zur abend­li­chen „blau­en Stun­de“ im Restau­rant-Pavil­lon des Hotels Coral­li­um Duna­mar in Playa del Ing­lés, mit Blick auf den Atlan­tik und die berühm­ten Dünen von Maspa­lo­mas, ver­sam­melt hatten.

Winterakademie: Rezertifizierungs-Punkte erstmals auch für Ärzte

Denn das 2008 begon­ne­ne, ein­wö­chi­ge Ver­an­stal­tungs­for­mat ging in sei­ne nun­mehr 15. Auf­la­ge. Zugleich ver­zeich­ne­ten Prof. Dr. Groß­kopf und Micha­el Schanz, Chef­re­dak­teur der “„echts­de­pe­sche für das Gesund­heits­we­sen“, eine Rekord­ku­lis­se zur Wei­ter­bil­dung: Erst­mals konn­ten bei der Win­ter­aka­de­mie 2022 auch nie­der­ge­las­se­ne Ärz­tin­nen und Ärz­te Rezer­ti­fi­zie­rungs-Punk­te für ihre Teil­nah­me erwer­ben. Außer­dem hat­te mit dem „FIP-Kon­gress“ eine der Win­ter­aka­de­mie vor­ge­la­ger­te Fort­bil­dung vor Ort stattgefunden.

Pro­fes­sor Dr. Vol­ker Groß­kopf Foto: Micha­el Schanz

„ZURÜCK AUF LOS – Neue Wege für Medi­zin und Pfle­ge“ lau­te­te dies­mal der Unter­ti­tel der Wei­ter­bil­dung. Es ging unter ande­rem dar­um, die spe­zi­el­len Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie auf Ärz­te und Pfle­gen­de zu ana­ly­sie­ren und zur Dis­kus­si­on zu stel­len sowie einer rechts­wis­sen­schaft­li­chen Wer­tung zu unter­zie­hen; wei­te­re The­men im Lau­fe der Woche waren Der­ma­to­lo­gie und Kom­pres­si­on, Demenz und Digitalisierung.

Wie immer konn­ten sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer auf span­nen­de Vor­trä­ge, inter­es­san­te Dis­kus­sio­nen, Coa­ching-Run­den mit der sys­te­mi­schen Bera­te­rin Chris­ti­ne Kai­ser und eine Aus­zeit von All­tags­trott und Win­ter­blues freuen.

„Wer hät­te gedacht, wo uns die Pan­de­mie noch hin­führt?“ frag­te Prof. Dr. Groß­kopf in die Run­de. „Wir alle sind drei­mal geimpft, und trotz­dem haben wir die Situa­ti­on, wie sie jetzt ist.“ Den­noch sei­en Unter­schie­de zur Lage vor genau einem Jahr fest­zu­stel­len – sowohl in Deutsch­land als auch im Gast­ge­ber­land Spa­ni­en. “Wir haben hier zwar die höchs­te Coro­na-Warn­stu­fe, aber es scheint so nie­man­den rich­tig zu küm­mern. Die Leu­te sind eben pan­de­mie­mü­de”, kon­sta­tier­te er.

Komfortzone verlassen

Zugleich blick­te er auf die Win­ter­aka­de­mie-Auf­la­ge im ver­gan­ge­nen Jahr zurück, die unter erschwer­ten Bedin­gun­gen statt­ge­fun­den hat­te: Weil das tra­di­tio­nel­le Kon­gress­ho­tel Coral­li­um Duna­mar reno­vie­rungs- und pan­de­mie­be­dingt geschlos­sen war, wich man ins Hotel Bao­bab in Melone­ras aus. Dort herrsch­ten strengs­te Coro­na-Regeln – inklu­si­ve „Ein­bahn­stra­ßen“ für Wege auf dem Are­al, Tisch­ab­stän­de, Fie­ber­mes­sen bei jedem Betre­ten der Anla­ge und, nicht zuletzt, der damals vor Ort gel­ten­den Aus­gangs­sper­re ab 22 Uhr. „Wir wur­den um 22:30 Uhr aus der Bar gewor­fen, und fei­er­ten heim­lich auf den Zim­mern wei­ter, wie 17-jäh­ri­ge Tee­nies“, erin­ner­te er sich schmunzelnd.

„Dass Sie alle hier sind, beweist, dass Sie in der Lage sind, Ihre Kom­fort­zo­ne zu ver­las­sen. Wir brau­chen – bei den Her­aus­for­de­run­gen, die vor uns lie­gen – Quer­den­ker, im wahrs­ten, posi­ti­ven Sin­ne des Wor­tes.“ Die demo­gra­fi­sche Her­aus­for­de­rung in Pfle­ge und Medi­zin sei­en gewaltig.

„So per­so­nell gut wie jetzt wird es uns in den min­des­tens nächs­ten 30 Jah­ren nicht mehr gehen. Wir müs­sen uns über­le­gen, wie wir mit dem Fach­kräf­te-Man­gel fer­tig wer­den.“ Das Refe­ren­tin­nen- und Refe­ren­ten-Team der Wei­ter­bil­dung aus Ani­ta Mys­or, Tors­ten Anstädt, Dr. Chris­ti­an Mau, Dr. Ralph Sus­en­beth, Judith Ebel und Chris­ti­ne Kai­ser gab in Kurz­vor­trä­gen eine Vor­schau auf ihre jewei­li­gen Referate.

In ent­spann­ter Atmo­sphä­re Fort­bil­dung genie­ßen Foto: Micha­el Schanz

Anita Mysor zu Haarverlust

Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die sich vol­ler Panik wegen Haar­aus­fall an sie wen­den, kann Ani­ta Mys­or oft schnell Ent­war­nung geben. Denn oft ist ein grö­ße­rer Haar­ver­lust völ­lig nor­mal. “Das Haar hat das Signal zum Aus­fal­len bereits zwölf Wochen zuvor gekriegt. Wenn ich einen Anruf bekom­me, dass die gan­zen Haa­re aus­fal­len, kann ich sie meis­tens beru­hi­gen. Wenn wir an unse­ren Haa­ren zie­hen, ist es ganz nor­mal, dass sich zwei bis vier Haa­re lösen”, so die Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin, die sich seit 2004 als frei­be­ruf­li­che Wund­ma­na­ge­rin selbst­stän­dig gemacht hat.

Zudem ist sie eine her­vor­ra­gen­de Sän­ge­rin und Song­wri­te­rin: Zum Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gress 2021 in Köln hat­te sie ihr „Lied für die Pfle­ge“ kom­po­niert und live auf dem Kon­gress vor­ge­tra­gen. „Übri­gens ist die der­zeit häu­figs­te Ursa­che für ver­mehr­ten Haar­aus­fall bei Frau­en die vege­ta­ri­sche oder sogar vega­ne Ernäh­rung – denn das Eisen und Zink, das die Haar­wur­zeln benö­ti­gen, kann dann schnell fehlen.“

Mythen rund um Haut- und Haarpflege

Ani­ta Mys­or hat­te die Ehre, den inhalt­li­chen Teil der Win­ter­aka­de­mie 2022 mit ihrem Refe­rat „Hau(p)tsache gesund – Wenn das Grenz­or­gan aus dem Takt kommt“ zu eröff­nen. Dabei räum­te sie auch mit Mythen rund um Haut- und Haar­pfle­ge auf. „Wir müs­sen unse­re Haut mit ihrem Säu­re­schutz­man­tel unter­stüt­zen. Man­che sagen, die Leu­te haben sich frü­her auch nicht ein­ge­cremt; da ent­geg­ne ich ihnen, die waren auch mit 40 tot. Und dass die Haut ihre Tätig­keit ein­stellt, wenn man zu viel pflegt, ist ein Ammen­mär­chen. Eben­so, dass die Haa­re aus­fal­len, wenn man zu viel macht.“

In ihren Vor­trag erfuhr man unter ande­rem die Rol­le der kör­per­ei­ge­nen Lang­er­hanszel­len, die eine wich­ti­ge Auf­ga­be bei der Anti­gen-Prä­sen­ta­ti­on über­neh­men. „Die sind auch hoch­ak­tiv, wenn es etwa um Juck­reiz geht.“ Sowie das seit Coro­na neu­ar­ti­ge Phä­no­men der „Mas­kne“ – Akne-arti­ge Haut­ir­ri­ta­tio­nen und ‑ver­un­rei­ni­gun­gen rund um die Mund-Nasen-Par­tie, die von schlech­ter Belüf­tung und ver­un­rei­nig­ten Mas­ken herrühren.

Fachvortrag zum Aufbau der Haut und Krebsprävention

In ihrem Fach­vor­trag ging sie auf den Auf­bau der Haut mit den ver­schie­de­nen Schich­ten von Epi- bis Hyper­der­mie ein, sowie die Rezep­ti­on von Käl­te und Wär­me durch Regu­la­to­ren in der Haut – und brach­te näher, wie man die Haut­ir­ri­ta­tio­nen Fleck, Papel, Quad­del, Bla­se, Pus­tel, Schup­pe, Aus­schlag und Ödem unter­schei­det sowie medi­zi­nisch von­ein­an­der abgrenzt. Eine gro­ße Rol­le nahm das The­ma Haut­krebs-Prä­ven­ti­on ein.

„Bereits zehn Sola­ri­ums-Besu­che im Leben erhö­hen die Haut­krebs­ge­fahr signi­fi­kant“, warn­te sie – wei­te­re Risi­ko­fak­to­ren sei­en eine Immun­sup­pres­si­on, häu­fi­ge Son­nen­brän­de, man­geln­der UV-Schutz im All­tag, Kahl­köp­fig­keit, häu­fi­ges Rönt­gen sowie Arsen- und Teer-Expo­si­ti­on, etwa bei Arbei­tern im Stra­ßen­bau. Auch Män­ner hät­ten ein gene­tisch höhe­res Risi­ko als Frau­en. Sie warb für ein ein­mal jähr­li­ches Haut­krebs-Scree­ning beim Der­ma­to­lo­gen, sowie Vor­sicht beim Täto­wie­ren – die Haut­ein­fär­bun­gen erschwer­ten die Dia­gno­se ins­be­son­de­re bei den beson­ders bös­ar­ti­gen Melanomen.

„In Ber­lin sind knapp 20 Pro­zent der Unter-21-Jäh­ri­gen täto­wiert. Die­se Stel­len machen eine Haut­krebs­un­ter­su­chung äußerst schwie­rig, sie fal­len dafür im Grun­de genom­men aus. Think befo­re you ink, ist die Devise!“

Ausprägungen von Ödemen als Fachgebiet

Ein wei­te­rer Schwer­punkt waren die zahl­rei­chen Arten und Aus­prä­gun­gen von Öde­men, wobei Lymph- und Phle­bö­dem die wich­tigs­ten und in Mys­ors Tätig­keit häu­figs­ten For­men sei­en. „Ein dickes Bein kann vie­le Ursa­chen haben, mit denen wir uns beschäf­ti­gen müs­sen. Daher: Kei­ne Dia­gno­se durch die Hose – und bei Auf­fäl­lig­kei­ten bit­te nicht bis Frei­tag­mit­tag warten!“

Ein span­nen­des Mit­tel sei das erst seit 2002 zuge­las­se­ne Boto­li­num­to­xin, kurz Botox, das mitt­ler­wei­le nicht mehr nur kos­me­tisch zur Fal­ten-Redu­zie­rung ein­ge­setzt wer­de, son­dern bei Depres­sio­nen und Migrä­ne wert­vol­le Diens­te leis­ten kann. „Stu­di­en zei­gen, dass Botox tat­säch­lich Migrä­ne redu­zie­ren kann.“