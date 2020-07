Anzeige Arbeitsmarkt in der Pflege Eine berufliche Alternative: Leben und Arbeiten in der Schweiz, Teil 1

Eine Vielzahl der in Deutschland tätigen Ärzte und Pflegefachkräfte sind enttäuscht vom deutschen Gesundheitssystem und suchen für sich nach einer beruflichen Alternative. Während viele Fachkräfte den Pflegeeinrichtungen und Kliniken den Rücken kehren oder komplett aus der Pflege/Medizin aussteigen, schaut eine immer größer werdende Zahl an Arbeitnehmern über den deutschen Tellerrand hinaus und orientiert sich in Richtung Schweiz.