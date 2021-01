Mit XotoCAM wird eine Möglichkeit zur digitalen Wunddokumentation geschaffen, die sich optimal in den Workflow der Klinik einbinden lässt. Neben einfachen Aufnahmen ist die Erstellung komplexer Wundbögen möglich, die verschlüsselt der elektronischen Patientenakte zugeordnet werden können.

Mit Xoto­CAM steht Wund­ver­sor­gern und Wund­ver­sor­ge­rin­nen der idea­le Beglei­ter für die Wund­hei­lungs­the­ra­pie zur Ver­fü­gung. Das mul­ti­me­dia­le Gerät ermög­licht die Auf­nah­me von schat­ten­frei­en, farb­na­tür­li­chen und gut aus­ge­leuch­te­ten Bil­dern und Fil­men der Wun­de. Die Wund­brei­te, Wund­län­ge und das Flä­chen­maß der Wun­de kön­nen eben­falls mit Xoto­CAM ermit­telt wer­den. Nach Auf­nah­me der Bil­der kann anschlie­ßend eine umfas­sen­de Wund­do­ku­men­ta­ti­on mit Wund­bo­gen erstellt wer­den – alle Infor­ma­tio­nen, Auf­nah­men, Hei­lungs­pha­sen und die The­ra­pie­zie­le kön­nen dabei auf­ge­nom­men und den Pati­en­ten und Pati­en­tin­nen gezeigt wer­den. Auf die­se Wei­se wer­den sie unmit­tel­bar in die Wund­the­ra­pie ein­ge­bun­den, was ein wich­ti­ger Fak­tor für eine opti­ma­le Hei­lung chro­ni­scher Wun­den dar­stellt. Sämt­li­che Daten wer­den ver­schlüs­selt gespei­chert, ganz im Sin­ne der Daten­schutz­grund­ver­ord­nung sowie des Bun­des­da­ten­schutz­ge­set­zes, und kön­nen der elek­tro­ni­schen Pati­en­ten­ak­te zuge­ord­net und in den Work­flow der Kli­nik ide­al inte­griert werden.

