Dr. Thomas Eberlein ist im Alter von 57 Jahren gestor­ben (Aufnahme bei einem seiner Vorträge auf dem inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) in Köln im Jahr 2014).

Thomas Eberlein wurde 57 Jahre alt

Thomas Eberlein ist am 21. März 2025 im Alter von 57 Jahren gestor­ben. Als Facharzt für Derma­to­lo­gie und Aller­go­lo­gie war er bedeu­ten­der Vorden­ker im Bereich der Wundhei­lung. Er studierte Human­me­di­zin an der Techni­schen Univer­si­tät Dresden und arbei­tete anschlie­ßend weiter als Arzt an der Klinik für Derma­to­lo­gie. Schon früh spezia­li­sierte er sich auf dem Gebiet der Gewebe­re­pa­ra­tur. Im Jahr 2000 wurde er quali­fi­zier­ter Derma­to­loge und ein Jahr später Allerologe/Immunologe.

Neben seiner klini­schen Arbeit entwi­ckelte Eberlein sich zu einem engagier­ten Lehrer und Mentor. Als ärztli­cher Direk­tor war er für mehrere inter­na­tio­nale Ausbil­dungs­sys­teme tätig und prägte maßgeb­lich die Akade­mie für zerti­fi­zier­tes Wundma­nage­ment (ZWM) in Zürich mit. Über 25 Jahre lang war er fester Bestand­teil der Akade­mie und unter­rich­tete Genera­tio­nen von zukünf­ti­gen Fachkräf­ten im Wundma­nage­ment. Noch länger war er aber treuer Freund und zuver­läs­si­ger Partner von Gerhard Kammer­lan­der, dem Geschäfts­füh­rer der Akade­mie.

Inter­na­tio­nal prägende Arbeit

Sein Wirken reichte weit über den deutsch­spra­chi­gen Raum hinaus: Mit über 280 Fachar­ti­keln, Mitau­toren­schaf­ten in medizi­ni­schen Lehrwer­ken und mehr als 630 Vorträ­gen – davon rund 150 auf inter­na­tio­na­len Kongres­sen – prägte er den wissen­schaft­li­chen Diskurs zur Wundhei­lung entschei­dend mit. Er war Berater, Forscher, zerti­fi­zier­ter Wundma­nage­ment-Experte und aktives Mitglied in zahlrei­chen Fachge­sell­schaf­ten.

Als Referent war er gern gesehe­ner Gast auf dem inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) in Köln, auf dem er sein Fachwis­sen stets auf Augen­höhe teilte. Auch der Rechts­de­pe­sche für das Gesund­heits­we­sen lieh er immer wieder seine gewich­tige Stimme und trug geist­rei­che Fachar­ti­kel rund ums Thema Haut- und Wundhei­lung bei.

Beglei­ter und Wegge­fähr­ten beschrei­ben Eberlein als „einen der ganz ehrli­chen“ Ärzte, voller „Integri­tät und Wärme“. Er ist plötz­lich nach kurzer, schwe­rer Krank­heit gestor­ben. Mit seinem Tod verliert die Fachwelt einen unermüd­li­chen Pionier, dessen Wirken Spuren hinter­las­sen hat.