Eine effektive Wundversorgung muss sich an der Beschaffenheit der Wunde sowie der angrenzenden Hautareale orientieren. Schaumverbände eignen sich aufgrund ihrer Saugfähigkeit insbesondere bei mittleren bis größeren Exsudatmengen. Sie sorgen für ein optimales Heilungsmilieu und können mehrere Tage auf der Wunde belassen werden, was ausreichend Wundruhe gewährleistet.

Schaum­ver­bän­de bie­ten vie­le Vorteile

Schaum­auf­la­gen bestehen übli­cher­wei­se aus Poly­ure­than-Poly­me­ren. Sie besit­zen ein hohes Absorp­ti­ons­ver­mö­gen, wes­halb sie ein Viel­fa­ches ihres Tro­cken­ge­wichts an Flüs­sig­keit auf­neh­men kön­nen. Da Poly­ure­than-Schaum­ver­bän­de bei Kon­takt mit dem Wundex­su­dat in alle Rich­tun­gen expan­die­ren, sind sie form- und grö­ßen­sta­bil. Es sind jedoch zahl­rei­che Son­der­for­men erhält­lich, dar­un­ter Schaum­ver­bän­de aus Hydro­po­ly­me­ren, die bei Exsu­dat­auf­nah­me aus­schließ­lich ver­ti­kal auf­quel­len, wodurch das Auf­tre­ten von Mazera­tio­nen am Wund­rand mini­miert wird.

Wirkungsweise

Schaum­ver­bän­de kom­men wäh­rend der Inflamma­ti­ons-/Ex­su­da­ti­ons­pha­se sowie der Pro­li­fe­ra­ti­ons-/ Gra­nu­la­ti­ons­pha­se zum Ein­satz. Sie ermög­li­chen eine gute Feuch­tig­keits­ba­lan­ce im Wund­be­reich, was den Prin­zi­pi­en der moder­nen hydro­ak­ti­ven Wund­be­hand­lung ent­spricht. Dem­nach hei­len Wun­den schnel­ler, wenn sie feucht und warm gehal­ten wer­den. Gleich­zei­tig müs­sen über­schüs­si­ges Exsu­dat und schäd­li­che Bestand­tei­le ent­fernt wer­den. Durch ihre hohe Saug­kraft ver­hin­dern Schaum­auf­la­gen einer­seits einen Exsu­dat-Stau, ande­rer­seits gewähr­leis­tet eine semi­per­me­ab­le, keim­dich­te Poly­ure­than­fo­lie einen Was­ser- und Gas­aus­tausch und damit die Auf­recht­erhal­tung eines idea­len Wund­mi­lieus. Durch die leicht pols­tern­de Wir­kung wird das fri­sche Gewe­be zudem vor trau­ma­ti­schen Ein­flüs­sen geschützt. Beliebt sind Schaum­ver­bän­de auch wegen ihrer teils selbst­haf­ten­den Eigen­schaf­ten, die einen zuver­läs­si­gen Halt garan­tie­ren. Abhän­gig von der Exsudat­men­ge kön­nen sie bis zu sie­ben Tage auf der Wun­de ver­blei­ben und ermög­li­chen so aus­rei­chend Wundruhe.

Wund­ver­sor­gung nach der Pan­de­mie: Jetzt für den IWC 2021 anmelden!

Wundversorgung: Indikation

Grund­sätz­lich sind Schaum­ver­bän­de für alle nicht infi­zier­ten und nicht infek­ti­ons­ge­fähr­de­ten Wun­den geeig­net, die Exsu­dat för­dern. Zu den Indi­ka­tio­nen zäh­len neben exsu­die­ren­den Schürf­wun­den dia­be­ti­sche Fuß­ul­ze­ra, Ulcus cru­ris, Deku­bi­tus, Spalt­haut­ent­nah­me­stel­len und Ver­bren­nun­gen bis zwei­ten Gra­des. Kon­tra­in­di­ka­tio­nen sind tro­cke­ne Wun­den, Biss­ver­let­zun­gen und Pilz­in­fek­tio­nen sowie durch chro­ni­sche Infek­tio­nen her­vor­ge­ru­fe­ne Haut­schä­di­gun­gen. Eine Anwen­dung unter Kom­pres­si­ons­ver­bän­den ist möglich.

Welcher Schaumverband für welche Wunde?

Die Wahl des Schaum­ver­ban­des erfolgt abhän­gig von der Men­ge des Exsu­dats, der Beschaf­fen­heit der Wun­de sowie der angren­zen­den Haut­area­le. Erhält­lich sind einer­seits groß­po­ri­ge Schaum­stof­fe, die sich auf­grund ihrer star­ken gra­nu­la­ti­ons­för­dern­den Wir­kung vor allem für tie­fe Wun­den eig­nen. Aller­dings besteht eine höhe­re Gefahr, dass Gra­nu­la­ti­ons­ge­we­be in die Poren des Schaums ein­wächst, was einen schmerz­haf­ten Ver­band­wech­sel begüns­ti­gen kann. Für sehr stark exsu­die­ren­de Wun­den emp­fiehlt sich die Ver­wen­dung einer Wund­auf­la­ge mit Super­ab­sor­ber oder der Hydro­fi­ber® Wund­kon­takt­schicht, um die Auf­nah­me­ka­pa­zi­tät und den Wund­rand­schutz zu gewähr­leis­ten. Auch für Wund­höh­len soll­ten nur Spe­zi­al­pro­duk­te ein­ge­setzt wer­den (z. B. „Cavi­ty“).

Bei flä­chi­gen, schwä­cher näs­sen­den Wun­den soll­ten fein­po­ri­ge Schaum­ver­bän­de bevor­zugt wer­den. Die­se besit­zen eine nied­ri­ge­re Saug­kraft als groß­po­ri­ge Schaum­stof­fe, wodurch das Risi­ko einer Aus­trock­nung der Wun­de gerin­ger ist. Auch ver­haf­tet die fein­po­ri­ge Struk­tur sel­te­ner mit dem Gewe­be. Dick­flüs­si­ges, zähes Exsu­dat kann von vie­len die­ser Pro­duk­te aller­dings nur unzu­rei­chend auf­ge­nom­men wer­den. In die­sen Fäl­len sind grob­po­ri­ge Schäu­me eine Alternative.

Eine sehr gute Auf­nah­me­fä­hig­keit von zähem oder dick­flüs­si­gem Exsu­dat bie­ten außer­dem Schaum­ver­bän­de mit der Hydro­fi­ber® Wund­kon­takt­schicht, da die­se nicht voll­flä­chig sili­ko­ni­siert sind, und durch ihre die exak­te Wund­bett­an­pas­sung einen schnel­len und guten Exsu­dat-Trans­fer in die inne­ren Schich­ten des Schaum­ver­ban­des ermöglichen.

Schaum­stoff­wund­auf­la­gen gibt es dar­über hin­aus mit spe­zi­el­len Beschich­tun­gen für bean­spruch­te Haut, z. B. mit Soft-Gel, Hydro­gel, mikro­ad­hä­si­ver Hydro­kol­lo­id­mas­se oder einer zusätz­li­chen Wund­di­stanz­git­ter­schicht. Eine Ver­sor­gungs­op­ti­on für beson­ders emp­find­li­che Haut sind auch sili­ko­ni­sier­te Ver­bän­de, etwa bei Per­ga­ment­haut, Thiersch-Ent­nah­me­stel­len, Brand­wun­den oder Hyper­gra­nu­la­ti­on. Ein Vor­teil sili­ko­ni­sier­ter Schaum­stoff­ver­bän­de ist deren leich­tes Anhaf­ten auf der gesun­den Umge­bungs­haut, ohne dass die­se gereizt oder ver­letzt wird. Daher eig­nen sich Sili­kon-Schaum­ver­bän­de beson­ders gut für die sehr emp­find­li­che Haut oder Pergamenthaut.

Gleich­zei­tig ver­kle­ben die beschich­te­ten Auf­la­ge­flä­chen sel­te­ner am Wund­grund, was einen atrau­ma­ti­schen und schmerz­frei­en Ver­band­wech­sel mög­lich macht. Da Sili­kon hypo­all­er­ge­ne Eigen­schaf­ten besitzt, eig­nen sich ent­spre­chend beschich­te­te Ver­bän­de zudem für All­er­gi­ker und Kin­der. Zuletzt kommt es unter dem früh­zei­ti­gen und regel­mä­ßi­gen Ein­satz von Sili­kon zu einer teil­wei­se deut­li­chen Ver­bes­se­rung der Narbenqualität.

Die Unterschiede stecken zwischen den Schichten

Jedoch müs­sen auch bei den sili­ko­ni­sier­ten Schäu­men Unter­schie­de beach­tet wer­den: Anders als her­kömm­li­che Sili­kon-Schaum­ver­bän­de bil­det etwa die inte­grier­te Hydro­fi­ber® Schicht des seit Anfang Okto­ber ver­füg­ba­ren AQUACEL® Foam Pro im Ver­band­kern ein Gel, das über­schüs­si­ges Exsu­dat und schäd­li­che Bestand­tei­le auf­nimmt und ein­schließt. Das Risi­ko für Mazera­tio­nen der wund­um­ge­ben­den Haut ist bei Ein­satz des neu­en AQUACEL® Foam Pro zudem deut­lich ver­rin­gert, da die­ser aus­schließ­lich ver­ti­kal auf­quillt und so die late­ra­le Aus­brei­tung des Exsu­dats ver­hin­dert wird. Dank sei­ner voll­flä­chi­gen Sili­kon-Wund­kon­takt­schicht haf­tet der neue Schaum­ver­band selbst an anspruchs­vol­len Kör­per­stel­len sehr zuver­läs­sig und kann bei Bedarf sogar zuge­schnit­ten werden

Was Schaumverbände so beliebt macht

Sie ermög­li­chen durch ihre wei­che, saug­fä­hi­ge Schaum­stoff­schicht ein opti­ma­les Exsudat­ma­nage­ment – auch unter Kompression.

Sie sor­gen durch einen was­ser­dich­ten, atmungs­ak­ti­ven Schutz­film, der die Ver­duns­tung über­schüs­si­ger Feuch­tig­keit ver­hin­dert, für ein idea­les Wundheilungsmilieu.

Sie schüt­zen zuver­läs­sig vor einer vira­len und bak­te­ri­el­len Kon­ta­mi­na­ti­on der Wun­de sowie durch ihre leicht pols­tern­de Wir­kung vor trau­ma­ti­schen Einflüssen.

Sie kön­nen bis zu sie­ben Tage auf der Wun­de ver­blei­ben, was aus­rei­chend Wund­ru­he gewährleistet

Für beson­ders bean­spruch­te Haut eig­nen sich Schaum­ver­bän­de mit spe­zi­el­len Beschich­tun­gen (z. B. Sili­kon), die selbst an anspruchs­vol­len Kör­per­stel­len zuver­läs­sig haf­ten, ohne mit dem Wund­grund zu verkleben.

Lite­ra­tur:

Dis­se­mond J, Krö­ger K: Chro­ni­sche Wun­den – Dia­gnos­tik – The­ra­pie – Ver­sor­gung. Else­vier Ver­lag 2020

Gold MH, Ber­man B, Cle­men­to­ni MT, Gauglitz GG, Nahai F, Mur­cia C. Updated inter­na­tio­nal cli­ni­cal recom­men­da­ti­ons on scar manage­ment: part 1–evaluating the evi­dence. Der­ma­tol Surg 2014; 40(8): 817–24

von Reib­nitz C, Sko­w­ron­sky A: Wund­ver­sor­gung von A‑Z. Sprin­ger Ver­lag 2018

Uni­ver­si­täts­spi­tal Basel: Leit­li­nie Wund­ma­nage­ment. Chris­ti­na Set­te­len, Deni­se Ste­b­ler-Schärz, Bar­ba­ra Egger, 2011, http://www.unispital-basel.ch, letz