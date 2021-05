Passend zum Tag der Pflege veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit neue Zahlen zum Personalstand in der Pflege. Überraschenderweise ist die Zahl der Pflegenden im letzten Jahr deutlich angestiegen. Und das, obwohl so häufig über den Personalmangel berichtet und geklagt wird. Aber stimmen die Zahlen? Der Deutsche Pflegerat hat seine Zweifel.

Zahl der Pflegekräfte angeblich stark gestiegen

Pünkt­lich zum Tag der Pfle­ge am 12. Mai 2021 hat die Bun­des­agen­tur für Arbeit (BA) die neu­es­ten Zah­len aus der Pfle­ge ver­öf­fent­licht: Die Zahl des Pfle­ge­per­so­nals sei trotz der Coro­na-Pan­de­mie deut­lich angestiegen.

Dem­nach betrug die Zahl der sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig beschäf­tig­ten Pfle­ge­kräf­te zum letz­ten Aus­wer­tungs­zeit­punkt im Okto­ber 2020 rund 1,77 Mil­lio­nen Beschäf­tig­te. Dies sei­en 43.300 Pfle­ge­kräf­te mehr als im Jahr zuvor.

Allein die deut­schen Kran­ken­häu­ser haben zwi­schen Okto­ber 2019 und Okto­ber 2020 knapp 18.500 zusätz­li­che Kran­ken­pfle­ge­kräf­te beschäf­tigt, wie die Deut­sche Kran­ken­haus-Gesell­schaft (DKG) die Zah­len der Bun­des­agen­tur kom­men­tier­te. Laut dem DKG-Vor­stands­vor­sit­zen­den Dr. Gerald Guß habe man jede zur Ver­fü­gung ste­hen­de Pfle­ge­kraft wäh­rend der Kri­sen­zeit ein­ge­setzt. Dar­un­ter befän­den sich sowohl Berufs­neu- als auch wie­der­ein­stei­ger sowie Pfle­ge­kräf­te aus dem Ausland.

Die­se Zah­len ste­hen heu­te am Ende eines Trends, wonach die Zahl der sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Beschäf­tig­ten in der Pfle­ge in den letz­ten fünf Jah­ren um 14 % gestie­gen ist.



Anders als viel­fach berich­tet, haben die Kli­ni­ken in der Pan­de­mie kein Per­so­nal abge­baut, son­dern viel­mehr deut­lich zusätz­lich ein­ge­stellt. Und dies gegen den all­ge­mei­nen Trend am Arbeits­markt. Die Zah­len zei­gen ein­drucks­voll, dass es den Kli­ni­ken mit dem spür­ba­ren und nach­hal­ti­gen Per­so­nal­auf­bau ernst ist. Gera­de in der Pan­de­mie ist deut­lich gewor­den, dass ohne Pfle­ge­kräf­te kei­ne Ver­sor­gung mög­lich ist. Die Pfle­ge schul­tert die Haupt­last der Pati­en­ten­ver­sor­gung in den Kran­ken­häu­sern und hat auch wäh­rend der Pan­de­mie einen groß­ar­ti­gen Ein­satz gezeigt. Wir wer­den unser Ziel, mehr Pfle­ge an das Kran­ken­bett zu brin­gen, mit gro­ßem Enga­ge­ment wei­ter verfolgen

– Dr. Gerald Gaß, DKG-Vorstandsvorsitzender

Widersprüchliche Zahlen

Die Anga­ben erschei­nen zumin­dest auf den ers­ten Blick ver­wun­der­lich. Noch vor weni­gen Wochen berich­te­te die FAZ von einem Ver­lust von 9.000 Pfle­ge­kräf­ten in der Alten- und Kran­ken­pfle­ge von Anfang April bis Ende Juli 2020. Dies ent­spricht einem Rück­gang von 0,5 % aller Beschäftigten.

Beson­ders ange­schla­gen sei eben jene Kran­ken­pfle­ge gewe­sen. Dort ver­lor man in der ers­ten Wel­le der Pan­de­mie 5.124 Beschäf­tig­te, in der Alten­pfle­ge dage­gen „nur“ 3.885. Die Zah­len stam­men eben­falls von der Bun­des­agen­tur für Arbeit, auf Anfra­ge der Linken-Bundestagsfraktion.

In der aktu­el­len Mel­dung bestä­tigt die BA einen Rück­gang der Alten- und Kran­ken­pfle­ge­kräf­te von 0,5 % zwi­schen März und Juli 2020, nicht jedoch die Zahl der 9.000 ver­lo­re­nen Pfle­ge­kräf­te. Ein leich­ter Rück­gang um die­se Jah­res­zeit sei nicht sel­ten fest­zu­stel­len. Die Pan­de­mie kön­ne des­halb nicht final als Ursa­che für den Rück­gang bestimmt werden.

Statt­des­sen sei­en die enden­den Aus­bil­dungs­ver­hält­nis­se zu die­ser Jah­res­zeit ursäch­lich für den kurz­zei­ti­gen Rück­gang. Ab August sei die Zahl der Pfle­ge­kräf­te wie­der ange­stie­gen. Eine gewis­se Fluk­tua­ti­on mit einer stei­gen­den Zahl der Beschäf­tig­ten im Herbst und einer sta­gnie­ren­den Zahl im Früh­som­mer sei nor­mal, so Gaß gegen­über dem RND. Die Coro­na-Pan­de­mie habe im letz­ten Jahr ins­ge­samt also nur gerin­ge Aus­wir­kun­gen auf die Beschäf­tig­ten­zahl gehabt.

Pflegerat kritisiert Statistik

Zu der erfreu­li­chen Ent­wick­lung der Beschäf­ti­gungs­zahl in der Pfle­ge äußer­te sich zuletzt auch der Deut­sche Pfle­gerat e.V. (DPR) in einer Pres­se­mel­dung. Pfle­gerats­prä­si­dent Franz Wag­ner mahnt bei Mel­dun­gen wie die­ser zur Vor­sicht. Man dür­fe Sta­tis­ti­ken wie die vom Bun­des­ar­beits­amt nicht zu über­eif­rig inter­pre­tie­ren. Die Kennt­nis zu Details rela­ti­vie­re die ver­meint­li­chen Erfolgsmeldungen.

Kon­kret bezieht sich der Pfle­gerat dar­auf, dass die BA in ihren Anag­ben zu den Pfle­ge­kräf­ten nicht nach derer Anstel­lungs­art, also zwi­schen Voll- oder Teil­zeit, sowie der Tätig­keit als Pfle­ge­fach­per­son und Pfle­ge-Assis­tenz­kraft unterscheidet.

Bei der Sta­tis­tik der BA gehe es um „Köp­fe“. „Der Zuwachs an Köp­fen, z.B. 18.500 in den Kran­ken­häu­sern, könn­te also durch Ver­schie­bun­gen im Bereich der Mit­ar­bei­ten­den in Teil­zeit, im Sal­do der Voll­zeit­äqui­va­len­te sogar ein Stel­len­mi­nus bedeu­ten“, heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung des Pfle­gerats. Genaue­re Details gehen hier­zu aus den Erhe­bun­gen der BA nicht hervor.

Die Rea­li­tät gebe zudem ein ande­res Bild ab, als es die Zah­len der BA dar­le­gen. Die Rück­mel­dun­gen, die der DPR von Sei­ten der Pfle­ge­kräf­te erhält, stim­men nicht mit den Sta­tis­ti­ken der BA über­ein. DPR-Prä­si­dent Wag­ner mahnt dar­über hin­aus vor der Ein­stel­lung, die Lage hät­te sich nun entspannt:

„Mel­dun­gen wie die der Bun­des­agen­tur für Arbeit füh­ren schnell zur Ent­war­nung und las­sen den Ein­druck ent­ste­hen, dass die Situa­ti­on sich ver­bes­sert. Das ist natür­lich für die Regie­rung am Ende der Legis­la­tur will­kom­men. Nur aus­sa­ge­kräf­tig ist es nicht. Die Arbeits­be­din­gun­gen müs­sen sich jetzt ändern. Hier ist wei­ter­hin ein drin­gen­der Handlungsbedarf“

Fachkräfte fehlen weiterhin

Trotz der posi­ti­ven Ent­wick­lung der Zahl der Pfle­gen­den feh­len in der Gesund­heits- und Alten­pfle­ge nach wie vor vie­le Fach­kräf­te. Der Fach­kräf­te­man­gel bleibt auch in Zukunft durch die demo­gra­phi­sche Ent­wick­lung und den hohen Bedarf an Pfle­ge­leis­tun­gen bestehen. Des Wei­te­ren altern auch die Pfle­ge­kräf­te selbst, sodass es in Zukunft mehr jun­ge Fach­kräf­te als Ersatz benö­tigt. Das Inter­es­se jun­ger Men­schen für den Beruf sei durch­aus da, man müs­se sie jedoch auch abho­len, so Dr. Gerald Gaß von der DKG.

Auf 12.700 offe­ne Stel­len kom­men in der Gesund­heits­pfle­ge ledig­lich 5.800 Arbeits­lo­se. In der Alten­pfle­ge sind es 3.600 auf eine ähn­li­che Kapa­zi­tät. Dem­ge­gen­über ste­hen bei Hilfs­kräf­ten in der Kran­ken- und Alten­pfle­ge deut­lich mehr Bewer­ber als es Stel­len gibt.

Auch die Löhne sind angestiegen

Neben der Zahl der Pfle­gen­den bestä­ti­gen aktu­el­le Daten des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes auch eine posi­ti­ve Ent­wick­lung des Lohn­ni­veaus für Kran­ken­pfle­ge­kräf­te. 2020 war der Brut­to­lohn von Fach­kräf­ten in Kran­ken­häu­sern etwa ein Drit­tel höher als noch 2010. Seit 2012 ver­die­nen Pfle­ge­kräf­te in Kran­ken­häu­sern zudem mehr als Mit­ar­bei­ter im pro­du­zie­ren­den Gewerbe.

2019 lag der Durch­schnitts­lohn von Kran­ken­pfle­ge­kräf­ten mit 3.502 Euro sogar über dem durch­schnitt­li­chen Brut­to­ge­halt der Gesamt­wirt­schaft von 3.327 Euro. 2020 war die­se Ten­denz eben­falls gege­ben, bedingt jedoch durch die Kurz­ar­beit in vie­len Branchen.

Die Löh­ne in der Pfle­ge sind seit 2010 ste­tig gestie­gen. Bild­quel­le: Sta­tis­ti­sches Bun­des­amt (Desta­tis), 2021

Lösungen in Sicht?

Laut des DKG-Vor­stands­vor­sit­zen­den Dr. Gerald Gaß läge bereits seit ein­ein­halb Jah­ren ein Pfle­ge­per­so­nal­mes­sungs­in­stru­ment, genannt PPR 2.0, dem Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums zur Bear­bei­tung vor. Die­ses sei zwar bis dato nicht genutzt wor­den, jedoch habe die Bun­des­re­gie­rung nun einen Ände­rungs­an­trag zum Gesund­heits­ver­sor­gungs­wei­ter­ent­wick­lungs­ge­setz (GVWG) beschlos­sen, der die Ent­wick­lung eines Per­so­nal­be­mes­sungs­in­stru­ments in der Selbst­ver­wal­tung bis 2024 vorsieht.

Auch die Ent­bü­ro­kra­ti­sie­rung von Pfle­ge­kräf­ten müs­se drin­gendst vor­an­ge­trie­ben wer­den, um die­se als Zusatz­be­las­tung aus dem All­tag der Pfle­gen­den abzu­schaf­fen. Laut Dr. Gaß ver­brin­gen Pfle­ge­kräf­te ein Drit­tel ihrer Arbeits­zeit mit Akten und Doku­men­ten, die Pfle­ge am Mensch bleibt zutei­len lie­gen. Auch des­we­gen sei die Arbeits­be­las­tung in der Pfle­ge so groß.

Die Bun­des­agen­tur für Arbeit för­dert zudem Umschu­lun­gen und Wei­ter­bil­dun­gen von Arbeits­lo­sen und Beschäf­tig­ten hin zum Pfle­ge­be­ruf. Des Wei­te­ren wer­den Fach­kräf­te und Aus­zu­bil­den­ede aus ande­ren Län­dern für die Pfle­ge gewon­nen. Im letz­ten Jahr rekru­tier­te die BA 4.600 Fach­kräf­te und 600 Aus­zu­bil­den­de aus dem Aus­land. Dabei setz­te die BA auf eine fai­re Migra­ti­on und beach­tet auch die Pfle­ge­si­tua­ti­on im Her­kunfts­land der Fachkräfte.