„Ich pflege wieder, wenn…“ Ausge­stie­gene Pflege­kräfte zurück­ho­len: Mindes­tens 300.000 zusätz­li­che Kräfte möglich

Viele ausge­schie­dene Pflege­kräfte könnten sich einen Wieder­ein­stieg in den Pflege­be­ruf vorstel­len. Und zahlrei­che in Teilzeit arbei­tende Kräfte wären zu einer Stunden­auf­sto­ckung bereit – voraus­ge­setzt die Arbeits­be­din­gun­gen stimmen. So das Resul­tat einer großen bundes­wei­ten Studie.