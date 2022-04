Was leistet eine professionelle Wäscherei in der Pflegebranche? Die regionalen Unterschiede und Bedürfnisse, die Zukunft der Branche sowie die größten Herausforderungen der Gegenwart hat Prof. Dr. Frank Schmitz aus Bochum untersucht. Das Interview mit ihm führte Chefredakteur Michael Schanz.

Prof. Dr. Frank Schmitz Bild: HS Gesundheit

Rechts­de­pe­sche: Sehr geehr­ter Herr Prof. Dr. Schmitz, wel­chen Stel­len­wert mes­sen Sie den Wäscherei­dienst­leis­tun­gen im Gesamt­ge­fü­ge der Gesund­heits­wirt­schaft zu?

Prof. Dr. Schmitz: Die Coro­na-Pan­de­mie hat die Bedeu­tung der Tex­til­dienst­leis­tun­gen für die Kran­ken­häu­ser und in der Alten­pfle­ge ver­deut­licht. Es hat sich gezeigt, was gesche­hen kann, wenn die tex­ti­le Ver­sor­gung nicht adäquat ver­füg­bar ist. Die Wäscherei­dienst­leis­tung ist ein wesent­li­cher und not­wen­di­ger Mosa­ik­stein für eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Gesund­heits­ver­sor­gung. Vie­le Berei­che der Gesund­heits­wirt­schaft wür­den ohne die pro­fes­sio­nel­le Wäscherei­dienst­leis­tun­gen nicht wie gewohnt funktionieren.

Wäscherei: Anstieg der Textilien aus den Pflegebereichen

Rechts­de­pe­sche: Las­sen sich Ihrer Ansicht nach für die Zukunft Grö­ßen­ord­nun­gen zum Wäsche­be­darf quan­ti­fi­zie­ren? Wer­den die Ver­brauchs­zah­len eher sta­gnie­ren oder gar steigen?

Prof. Dr. Schmitz: Dies haben wir zusam­men mit dem Deut­schen Tex­til­rei­ni­gungs-Ver­band e.V. (DTV) pro­gnos­ti­ziert. Wir gehen ins­ge­samt von einem 3,3 pro­zen­ti­gen Anstieg des Wäsche­vo­lu­mens bis zum Jah­re 2035 aus. Dabei unter­schei­den wir nach dem Bereich Kran­ken­haus mit 2,8% Mehr­an­fall und dem Bereich der sta­tio­nä­ren Pfle­ge mit einem Plus von 3,8 Prozent.

Den Berech­nun­gen liegt ein kon­stan­ter Wäsche­ver­brauch je Behand­lungs- bzw. Pfle­ge­tag zu Grun­de. Dies betrach­ten wir als recht kon­ser­va­tiv, da durch das zuneh­men­de Durch­schnitts­al­ter die Pfle­ge­in­ten­si­tät stei­gen wird und damit auch der Wäsche­be­darf je Pfle­ge- bzw. Behand­lungs­tag. Die­ser Effekt ist nicht berück­sich­tigt worden.

Rechts­de­pe­sche: Ist es auch mög­lich, das zukünf­ti­ge Wäsche­vo­lu­men in den sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen dif­fe­ren­ziert zu betrach­ten, kön­nen durch Ihre Pro­gno­sen etwa auch die Auf­kom­men nach den Wäsche­ar­ten „Berufs­be­klei­dung“, „Bewoh­ner­wä­sche“ und „Sta­ti­ons­wä­sche“ erfasst werden?

Prof. Dr. Schmitz: Für den Kran­ken­haus­be­reich unter­schei­den wir nach Bear­bei­tungs­ar­ten, wäh­rend wir in der sta­tio­nä­ren Pfle­ge in der Tat nach Wäsche­ar­ten unter­schei­den. Bei den für 2035 pro­gnos­ti­zier­ten 1,5 Mil­li­ar­den Wäsche­tei­len mit einem Gewicht fast 560 tau­send Ton­nen im Kran­ken­haus­be­reich gehen wir von einem Anteil von 22,4 Pro­zent Man­gel­wä­sche, 33,1 Pro­zent Trock­ner­wä­sche und 44,5 Pro­zent Form­tei­len bezo­gen auf die Stück­zah­len aus.

Fast 250 tausend Tonnen Wäsche im Jahr

In der sta­tio­nä­ren Pfle­ge dage­gen gehen wir von 1,88 Mil­li­ar­den Wäsche­tei­len mit einem Gewicht von 243 tau­send Ton­nen im Jahr 2035 aus. Bezo­gen auf die Stück­zah­len macht die Berufs­klei­dung davon einen Anteil von 8,7 Pro­zent, die Bewoh­ner­wä­sche einen Anteil von 41,9 Pro­zent und die Sta­ti­ons­wä­sche einen Anteil von 49,4 Pro­zent an der Gesamt­wä­sche aus.

Rechts­de­pe­sche: Wird es auch regio­na­le Unter­schie­de bei der Ent­wick­lung des Wäsche­ver­brauchs geben?

Prof. Dr. Schmitz: Es wird sehr hete­ro­ge­ne Ent­wick­lun­gen im Bezug auf die Regio­nen geben. Die­se sind geprägt durch ein unter­schied­li­ches regio­na­les Bevöl­ke­rungs­wachs­tum und ein sich dif­fe­ren­ziert ent­wi­ckeln­des Durch­schnitts­al­ter in Regionen.

Dies wirkt sich natür­lich auch auf die Nach­fra­ge nach Pfle­ge- und Kran­ken­haus­leis­tung und damit auch auf die Ent­wick­lung des Wäsche­be­darfs aus. Für die Bun­des­län­der Sach­sen, Thü­rin­gen und Sach­sen-Anhalt sehen im Kran­ken­haus­be­reich ein nega­ti­ves Wachs­tum von ca. ‑9 Pro­zent, ‑5,5 Pro­zent bzw. ‑5,4 Pro­zent, wäh­rend ande­re Bun­des­län­der, ins­be­son­de­re Bay­ern, Baden-Würt­tem­berg und Ber­lin einen Anstieg zwi­schen 5,6 Pro­zent und 6,7 Pro­zent ver­zeich­nen werden.

In der sta­tio­nä­ren Pfle­ge sehen wir regio­nal unter­schied­li­che Ent­wick­lun­gen zwi­schen ‑4,2 Pro­zent in Sach­sen-Anhalt und 14,5 Pro­zent in Berlin.

Rechts­de­pe­sche: Auch in in der häus­li­chen Pfle­ge rech­nen Sie mit über­pro­por­tio­na­len Zuwachs­ra­ten. Wer­den die­se Wer­te auch regio­na­le Unter­schie­de aufweisen?

Prof. Dr. Schmitz: Dies ist so. Wir wer­den in der häus­li­chen Pfle­ge die größ­ten Wachs­tums­ra­ten haben, die zwi­schen 15,2 Pro­zent in Sach­sen-Anhalt und einem Wachs­tum von fast 33 Pro­zent in Ber­lin differieren.

Rechts­de­pe­sche: Stich­wort Öko­lo­gie: Bedeu­tet die Ver­la­ge­rung raus aus den Haus­hal­ten, rein in die indus­tri­el­len Groß­wä­sche­rei­en auch einen Gewinn für unse­re Umwelt?

Prof. Dr. Schmitz: Davon kön­nen Sie aus­ge­hen. Zen­tra­les Waschen hat einen wesent­lich gerin­ge­ren öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck als dezen­tra­les Waschen. Wir gehen von einer Was­ser­ein­spa­rung von 7,9 Liter pro Kilo­gramm Wäsche aus und von einer Ein­spa­rung von knapp 25 Gramm CO² je Kilo­gramm Wäsche.

Eine Über­tra­gung des Modells der Bewoh­ner­wä­sche­ver­sor­gung auf die ambu­lan­te Ver­sor­gung wür­de, bei einer unter­stell­ten voll­stän­di­gen Zen­tra­li­sie­rung bis 2035 eine Erspar­nis von fast 21 Mil­lio­nen m³ Was­ser und 67 tau­send Ton­nen CO2 ermög­li­chen. Selbst wenn nur ein Teil der Wäsche zen­tral gewa­schen wer­den wür­de, hät­te dies neben den bekann­ten posi­ti­ven Hygie­ne­ef­fek­ten einen nen­nens­wer­ten Bei­trag für unse­re Umwelt zur Folge.

Rechts­de­pe­sche: Zu guter Letzt ein Blick nach vor­ne: Was wäre Ihr Wunsch für die Tex­til­ver­sor­gung der Zukunft?

Prof. Dr. Schmitz: Einer­seits wün­sche ich mir, dass das Nach­hal­tig­keits­po­ten­zi­al genutzt wird und damit ver­bun­den ist ande­rer­seits, dass pro­fes­sio­nel­le und des­in­fi­zie­ren­de Wasch­ver­fah­ren im Bereich der Berufs­klei­dung und der Leib­wä­sche ver­stärkt Anwen­dung finden.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Prof. Dr. Frank Schmitz ist an der Hoch­schu­le für Gesund­heit in Bochum ver­ant­wort­lich für die Stu­di­en­gän­ge Manage­ment und Mar­ke­ting im Gesund­heits­we­sen. Der Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler ver­fügt über lang­jäh­ri­ge Berufs­er­fah­rung sowohl in der Bera­tung und ope­ra­ti­ven Füh­rung von Unter­neh­men in der Gesund­heits­bran­che als auch in der aka­de­mi­schen Leh­re und Selbstverwaltung