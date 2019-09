Anzeige

Kann der Bewohner zur Körperwäsche gezwungen werden?Ein Bewohner verweigert die Körperwäsche – wie gehe ich als Pflegekraft damit um? Schaut euch auch mein Video zum verweigerten Toilettengang wegen Personalmangel an! https://www.rechtsdepesche.de/verweigerter-toilettengang-durch-personalmangel/ Gepostet von Prof. Dr. Volker Großkopf am Dienstag, 13. August 2019

Die Körperwäsche ist eine täglich vorkommende pflegerische Handlung, doch nicht immer ist diese auch von der betroffenen Person gewünscht. Kann ein Pflegebewohner bzw. Patient zur Körperwäsche gezwungen werden? Mit dieser elementaren Frage beschäftigt sich Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Großkopf in diesem Video. So wie jeder Bewohner ein Recht auf einen Sturz habe, so kann er auch nicht zur Körperwäsche gezwungen werden, erklärt Großkopf. Allerdings gibt es hier Einschränkungen, die in diesem besonderen Fall zu berücksichtigen sind.