Wunsch nach neuem Job trotz bestehendem Arbeitsverhältnis Muss eine Pflegekraft für ein Vorstellungsgespräch Urlaub nehmen?

Will sich eine Pfle­ge­kraft beruf­lich oder räum­lich neu ori­en­tie­ren, so muss sie für ihre zukünf­ti­ge Beschäf­ti­gung natür­lich auch an Vor­stel­lungs­ge­sprä­chen teil­neh­men. Nicht immer muss sie dabei auf ihre Urlaubs­ta­ge zurück­grei­fen. Es gibt auch Fäl­le, in denen Arbeit­neh­mer Anspruch auf eine Frei­stel­lung und sogar auf Lohn­fort­zah­lung hat.