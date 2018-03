„Pflegen bedeutet nicht nur das Anwenden standardisierter Handgriffe, Roboter können Pflegende nicht ersetzen“ – so eine von vielen Meinungen zum Thema Robotik in der Gesundheit, um das es unter anderem auf dem heute endenden Gesundheitskongress des Westens ging.

Am Dienstag startete in Köln der Gesundheitskongress des Westens, eröffnet von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Neben ihm waren weitere prominente Redner zu Gast, darunter auch der ehemalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Rund 1.000 Gäste zählte der heute zuende gegangene Kongress in Köln, bei dem vielseitige gesundheitspolitische Themen unter dem Motto „Das Gesundheitswesen muss zusammenwachsen!“ diskutiert worden sind.

Laumann zur Landarztquote und ambulanten sowie stationären Versorgung

Laumann betonte in seiner Rede unter anderem die Bedeutsamkeit der ländlichen Hausarztversorgung: „Gesundheit darf nicht zum Statussymbol werden. Ich will für alle Menschen eine gleichwertige Gesundheitsversorgung haben, egal ob sie auf dem Land oder in der Stadt leben“, so Laumann. Lösungen sehe er in der Einführung einer Landarztquote sowie von hochwertigen Lehrstühlen für Allgemeinmedizin an allen Medizinfakultäten im Land.

Ein weiteres zentrales Thema für Minister Laumann ist die bessere Vernetzung des ambulanten und des stationären Sektors: „Eine wichtige Schnittstelle ist hier die Notfallversorgung. Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen sollen diese künftig gemeinsam organisieren – mit einer Tür und einer Anmeldung im Krankenhaus. So kann schnell entschieden werden, ob eine ambulante oder stationäre Behandlung erforderlich ist.“

Robotik im Gesundheitswesen

Am ersten Kongresstag ging es neben anderen gesundheitlichen, medizinischen und gesundheitspolitischen Themen auch um den Einzug der Robotik ins Gesundheitswesen. So legte beispielsweise Prof. Eckhart Nagel der Universität Bayreuth dar, dass es durchaus Argumente gebe, die für den Einsatz von roboterbasierten Systemen im chirurgischen Bereich sprechen. Man könne beispielsweise besser auf kleinsten Räumen nähen, was die Fingerfertigkeiten nicht zuließen. Allerdings ist der Einsatz solcher Systeme in Deutschland im internationalen Vergleich äußerst gering, die Sicherheit ist auch noch nicht in Gänze erwiesen.

Deutliche Worte gegen den Robotereinsatz in der Pflege fand Prof. Gabriele Meyer der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Selbst vor einigen Jahren als Krankenpflegerin tätig, weiß sie worauf es in der Pflege ankommt: Dabei gehe es nicht nur um das Anwenden standardisierter Handgriffe, die pflegerischen Handlungen gehen immer mit Hinwendung und menschlichen Beziehungen einher. Die Idee des Robotereinsatzes in der Pflege sei daher ein fundamentales Missverstädnis dessen, was Pflege ist. Roboter als Lösung für den Personalengpass anzusehen, sei daher nicht richtig und auch der klinische Nutzen vom Robotereinsatz in der Pflege sei noch nicht hinreichend belegt.

