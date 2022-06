Wur­de eine Senio­rin miss­han­delt? Die Staat­an­walt­schaft ermit­telt (Sym­bol­bild) Bild: Pixabay

Miss­han­delt oder nicht? Was in jener Nacht in der Ober­pfalz pas­sier­te, ist noch unklar, jedoch wie­gen die Vor­wür­fe schwer. In einem Alten­heim in Seu­bers­dorf soll es zu schwe­ren Miss­hand­lun­gen durch einen Pfle­ger gekom­men sein. Der Mann, so heißt es, habe eine 88-Jäh­ri­ge „grob in einen Roll­stuhl gewuch­tet“ und sie im Kel­ler der Ein­rich­tung auf dem „Fuß­bo­den hin und her geschleift“ haben – so die Staats­an­walt­schaft. Danach soll der mut­maß­li­che Täter die Senio­rin beschimpft und „als dumm hin­ge­stellt“ haben.

„Es ist rich­tig, dass ermit­telt wird“, erklärt Ant­je Gabri­els-Gor­sol­ke, Ober­staats­an­wäl­tin und Spre­che­rin der Staats­an­walt­schaft Nürn­berg-Fürth. „Wei­te­re Aus­künf­te ertei­len wir aber nicht, um die Ermitt­lun­gen nicht zu gefähr­den.“ Das Ver­fah­ren steht offen­bar noch am Anfang. Es habe aber bereits ers­te Ver­neh­mun­gen und eine Haus­durch­su­chung in der betrof­fe­nen Ein­rich­tung gegeben.

Heim will Ermittlungen „vollumfänglich unterstützen“

Der Über­griff soll kein Ein­zel­fall gewe­sen sein. Eine Frau soll erst kalt geduscht und wenig spä­ter bei küh­len Tem­pe­ra­tu­ren auf die Ter­ras­se gestellt wor­den sein, teil­wei­se wür­den Bewoh­nern die Not­fall­glo­cken abge­nom­men wer­den, um den Nacht­dienst nicht zu stö­ren. Bele­gen las­sen sich die­se Vor­wür­fe bis­her nicht.

Wund­ver­sor­gung im Aufbruch Besu­chen Sie am 24. Novem­ber 2022 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gress (IWC) – live in Köln oder vir­tu­ell zuhause. Jetzt schnell Plät­ze sichern

Gegen­über der Rechts­de­pe­sche bestä­tigt eine Spre­che­rin der Kori­an Deutsch­land GmbH, dass der Pfle­ger inzwi­schen frei­ge­stellt wor­den ist. Er darf die Ein­rich­tung nicht mehr betre­ten. Das Unter­neh­men betreibt das Alten­heim in der Ober­pfalz. „Mit gro­ßer Bestür­zung haben wir von die­sen Anschul­di­gun­gen gegen einen unse­rer Mit­ar­bei­ter erfah­ren“, sag­te die Spre­che­rin. „Die lau­fen­den Ermitt­lun­gen unter­stüt­zen wir voll­um­fäng­lich und ste­hen den Behör­den Rede und Ant­wort. Unse­re inter­nen Unter­su­chun­gen lau­fen parallel.“

Wann es zu einer Ankla­ge kommt, ist unklar. Die Rechts­de­pe­sche hält Sie auf dem Laufenden.