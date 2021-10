Video Vorteil E‑Learning: ein völlig neues Lernerlebnis

Erfolgreiches Lernen und eine effektive Fortbildung sind nicht von einem Standort abhängig, sondern von einem guten Partner. Das beweist seit 2019 das Fortbildungs-Informations-Portal (FIP), ein E‑Learning-Anbieter mit Sitz in Willich bei Mönchengladbach. In Zusammenarbeit mit der Pflegeakademie Niederrhein können Personen aus Medizin und Pflege dort in eigenem Tempo lernen, ortsunabhängig und mit motivierenden, spielerischen Elementen. Im Video-Gespräch stellt das Gründer-Duo, Prof. Dr. Volker Großkopf und Heike Senge, Geschäftsführerin der Pflegeakademie Niederrhein, das Angebot vor.