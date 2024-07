In einem aufschluss­rei­chen Inter­view haben Prof. Dr. Roland Brühe und Prof. Dr. Volker Großkopf darüber disku­tiert, welche essen­zi­el­len Rechts­in­halte an Kranken­pfle­ge­schu­len und Univer­si­tä­ten im Rahmen der Pflege­bil­dung unter­rich­tet werden sollten.

Welche Rechts­in­halte sollten in der Pflege­aus­bil­dung in Schulen und Univer­si­tä­ten zwingend unter­rich­tet werden?

Rechts­in­halte in der Pflege­bil­dung

Der Heraus­ge­ber der Rechts­de­pe­sche im Gespräch mit Prof. Brühe

Prof. Dr. Roland Brühe ist seit 2014 an der Katho­li­schen Hochschule Nordrhein-Westfa­len, Abtei­lung Köln, Fachbe­reich Gesund­heits­we­sen Profes­sor für Pflege­päd­ago­gik und betreibt in verschie­de­nen Sozia­len Netzwer­ken den Blog „Pflege­bil­dung“. Sein Blog „Pflege­bil­dung“, auf dem das Inter­view mit Prof. Dr. Volker Großkopf veröf­fent­licht ist, bietet eine Platt­form für tiefer­ge­hende Diskus­sio­nen und Refle­xio­nen zu pflege­didak­ti­schen Themen.

Prof. Großkopf, ebenfalls Profes­sor an der Katho­li­schen Hochschule NRW ist zustän­dig für das Lehrge­biet Rechts­wis­sen­schaf­ten in allen angebo­te­nen Studi­en­gän­gen des Fachbe­reich Gesund­heits­we­sen. Er betont im Inter­view mit Prof. Brühe die Notwen­dig­keit, dass Pflege­fach­per­so­nen umfas­send über ihre Rechte und Pflich­ten infor­miert sein müssen, um sowohl die Patien­ten­ver­sor­gung zu optimie­ren als auch recht­li­che Fallstri­cke zu vermei­den.

Was Sie in dem Video erwar­tet

Welche recht­li­chen Grund­la­gen für die Pflege­aus­bil­dung unver­zicht­bar sind.

Wie sich recht­li­che Kennt­nisse auf die tägli­che Praxis und Entschei­dungs­fin­dung in der Pflege auswir­ken.

Welche spezi­fi­schen Rechts­ge­biete, wie zum Beispiel die Anord­nungs- und Delega­ti­ons­pro­ble­ma­tik, die Dokumen­ta­ti­ons­pflicht oder das Haftungs­recht, in den Lehrplä­nen integriert werden sollten.

Prakti­sche Beispiele die die Bedeu­tung recht­li­cher Kennt­nisse in der Pflege verdeut­li­chen

Die Diskus­sion zwischen den beiden Exper­ten bietet einen spannen­den Einblick darüber, welche recht­li­chen Inhalte in der Ausbil­dung von Pflege­fach­per­so­nen nicht vernach­läs­sigt werden sollten. Hierbei wird sowohl die Ausbil­dung in den Kranken­pfle­ge­schu­len nach dem neuen Pflege­be­ru­fe­ge­setz als auch die hochschu­li­sche Ausbil­dung beleuch­tet. Dies ist beson­ders in Zeiten zuneh­men­der recht­li­cher Komple­xi­tät im Gesund­heits­we­sen von größter Bedeu­tung.

Rechts­wis­sen und Pflege­bil­dung

Wir laden Sie herzlich ein, sich dieses Video anzuse­hen und von den wertvol­len Einbli­cken zu profi­tie­ren. Das Verständ­nis der recht­li­chen Rahmen­be­din­gun­gen ist nicht nur für angehende Pflege­fach­per­so­nen oder Studie­rende, sondern auch für das bereits in den Einrich­tun­gen des Gesund­heits­we­sen tätige Pflege­fach­per­so­nal von Bedeu­tung.

Klicken Sie sie jetzt auf den nachfol­gen­den Link – es lohnt sich!

Episode 82 – Prof. Brühe im Gespräch mit Prof. Großkopf