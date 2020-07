Der Arzt delegiert eine Behandlungsmaßnahme und die Pflegekraft führt diese aus - so eine klassische Situation im Arbeitsalltag von Ärzten und Pflegekräften. Wer ist dann aber dafür verantwortlich, wenn dabei ein Schaden am Patienten entsteht? Diese Frage beantwortet Prof. Dr. Volker Großkopf im Videointerview mit Tobias Plonka.

Der Alten­pfle­ger und Blog­ger von „Ambu­lant bloggt“ Tobi­as Plo­n­ka hat Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf erneut inter­viewt. Dies­mal ging es um die soge­nann­te Anord­nungs- und Durch­füh­rungs­ver­ant­wor­tung. In der Regel ist es so, dass Pfle­ge­kräf­te per Dele­ga­ti­on eine bestimm­te Hand­lungs­ans­wei­sung erteilt bekom­men und die­se dann durch­füh­ren. Aber kön­nen dann auch nur die Pfle­ge­kräf­te dafür haft­bar gemacht wer­den, wenn dabei ein Scha­den am Pati­en­ten ent­steht?

Zur Beant­wor­tung die­ser Fra­ge führt Prof. Groß­kopf im Video­in­ter­view durch eine anschau­li­che Über­sichts­gra­fik durch und rei­chert sei­ne Erläu­te­run­gen mit all­täg­li­chen Bei­spie­len an. Heir noch ein­mal in aller Kür­ze:

Die Anordnungsverantwortung des Arztes:

der Arzt trägt die Ver­ant­wor­tung für die rich­ti­ge Aus­wahl des Adres­sa­ten für die Aus­übung der dele­gier­ten Hand­lung

der Arzt trägt zudem die Ver­ant­wor­tung dafür, dass er die rich­ti­ge Maß­nah­me dele­giert

und zuletzt liegt auch die Kon­troll­ver­ant­wor­tung bei ihm

Die Durchführungsverantwortung der Pflegekraft:

die Pfle­ge­kraft ist dafür ver­ant­wort­lich, im Sin­ne des Pati­en­ten­schut­zes, dass die ihr dele­gier­te Maß­nah­me sach- und fach­ge­recht aus­ge­führt wird

die Pfle­ge­kraft hat dabei ein Remons­tra­ti­ons­recht bzw. eine Remons­tra­ti­ons­pflicht: sie muss sich im Rah­men der Eigen­prü­fung selbst sicher sein, dass sie in der Lage ist, die ihr auf­ge­tra­ge­ne Hand­lung sach- und fach­ge­recht durch­zu­füh­ren

Tobi­as Plo­n­ka ist exami­nier­ter Alten­pfle­ger, Pra­xis­an­lei­ter und zugleich lei­den­schaft­li­cher Fil­me­ma­cher. Das Gan­ze hat er kom­bi­niert und den You­tube-Kanal „Ambu­lant bloggt“ ins Leben geru­fen. Mit viel Witz, Rap und Charme sowie mit aus­ge­wie­se­ner Exper­ti­se gibt er in regel­mä­ßig erschei­nen­den Infor­ma­ti­ons- und Anwen­dungs­fil­men sein Wis­sen zum Bes­ten und führt unter ande­rem auch Inter­views. Sein Kanal zählt mitt­ler­wei­le 2050 Abon­nen­ten, hier geht es direkt zu Ambu­lant bloggt!

