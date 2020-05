Aktuell werden viele Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen zwischen den Stationen hin und her geschoben, damit auch stets alle Aufgabenfelder besetzt sind. Dabei werden verschiedenste Aufgaben im Rahmen der vertikalen Arbeitsteilung delegiert. Wie ist aber damit umzugehen, wenn Pflegekräfte Aufgaben übernehmen müssen, die nicht in ihrem Qualifikationsbereich liegen? Und wer haftet, wenn in einem solchen Fall ein Fehler passiert?

Wird eine Pfle­ge­kraft auf­grund einer Sta­ti­ons­schlie­ßung oder wegen aku­ten Per­so­nal­man­gels auf eine ande­re Sta­ti­on beor­dert, um dort aus­zu­hel­fen, so wird sie nicht sel­ten mit neu­en, unbe­kann­ten Auf­ga­ben kon­fron­tiert. Wer haf­tet eigent­lich im Scha­dens­fall, wenn die Pfle­ge­kraft auf der frem­den Sta­ti­on einen Feh­ler begeht, der den feh­len­den Kennt­nis­sen der Fach­kraft, bezie­hungs­wei­se der feh­len­den Ein­ar­bei­tung geschul­det ist?

Remonstrationsrecht muss beansprucht werden, wenn die Fachkraft eine Anweisung nicht bewältigen kann

Zunächst ein­mal: Egal um wel­che Sta­ti­on es sich auch han­deln mag, die zustän­di­ge Fach­kraft muss die dort anfal­len­de Arbeit beherr­schen. Dabei gilt grund­sätz­lich: Mache ich einen Feh­ler, dann haf­te ich für den Feh­ler.

Gera­de jetzt, in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie, wird so man­che Auf­ga­be an Fach­kräf­te dele­giert, die dafür nor­ma­ler­wei­se nicht zustän­dig sind. Eine sol­che Situa­ti­on ist für die betrof­fe­ne Pfle­ge­kraft häu­fig bizarr. Kann die­se nach einer Sta­ti­ons­schlie­ßung näm­lich nicht ander­wei­tig ein­ge­setzt wer­den, droht ihr im schlimms­ten Fall eine per­so­nen­be­ding­te Kün­di­gung. Nicht sel­ten kommt es des­halb vor, dass Pfle­ge­kräf­te ihnen unbe­kann­te Auf­ga­ben den­noch über­neh­men, frei nach dem Mot­to „Augen zu und durch“.

Grund­sätz­lich muss der Anwei­sen­de, z.B. der Arbeit­ge­ber, prü­fen, ob die ange­wie­se­ne Per­son – in die­sem Fall die Pfle­ge­kraft – für die Durch­füh­rung der jewei­li­gen Maß­nah­me aus­rei­chend qua­li­fi­ziert ist. Ihm obliegt die soge­nann­te Anord­nungs­ver­ant­wor­tung. Auch die betrof­fe­ne Fach­kraft selbst muss für sich eine Ein­schät­zung vor­neh­men, ob sie in der Lage ist, die Auf­ga­ben sach- und fach­ge­recht zu bewäl­ti­gen. Bejaht sie die Anwei­sung, so las­tet auf ihr die Durch­füh­rungs­ver­ant­wor­tung. Es liegt nun in der Ver­ant­wor­tung der Pfle­ge­kraft, die ihr auf­ge­tra­ge­ne Auf­ga­be ord­nungs­ge­mäß durch­zu­füh­ren. Kommt sie zu dem Ent­schluss, dass sie dies NICHT kann, da die Tätig­keit bei­spiels­wei­se nicht in ihrem Auf­ga­ben­ge­biet liegt, so ist sie dazu ver­pflich­tet, die ange­wie­se­ne Arbeit gemäß § 63 BBG zu ver­wei­gern und damit von ihrem soge­nann­ten Remons­tra­ti­ons­recht Gebrauch zu machen. Eine sol­che Eigen­prü­fung ist schon zum Schut­ze Drit­ter uner­setz­lich.

Begeht die Pfle­ge­kraft nun also einen Feh­ler auf einer frem­den Sta­ti­on, wird sie dafür auch zur Haf­tung her­an­ge­zo­gen. In die­sem Fall hat sie ihr Remons­tra­ti­ons­recht igno­riert, sie hät­te die Tätig­keit ver­wei­gern müs­sen, da sie die­se nicht beherrscht. Es gilt also: Was ich nicht kann, darf ich recht­lich nicht machen. Ich muss dage­gen remons­trie­ren.

Im Fal­le eines Scha­dens rich­tet sich die zivil­recht­li­che Kla­ge in der Regel an den Ein­rich­tungs­trä­ger. Han­delt es sich bei dem Feh­ler um eine gro­be Fahr­läs­sig­keit, so kann sich der Arbeit­ge­ber wie­der­um im Innen­re­gress schad­los hal­ten und den Scha­dens­er­satz gemäß § 426 Abs. 2 BGB von der Pfle­ge­kraft for­dern. Somit liegt auch die Beweis­last bei der behan­deln­den Pfle­ge­kraft. Ein gro­ber Behand­lungs­feh­ler liegt nach § 630h Abs. 5 BGB dann vor, wenn die­ser geeig­net ist, eine Ver­let­zung des Lebens, des Kör­pers oder der Gesund­heit der tat­säch­lich ein­ge­tre­te­nen Art her­bei­zu­füh­ren. Dies gilt auch bei grob feh­ler­haf­tem Unter­las­sen von Behand­lungs­maß­nah­men.

Sonderfall Notsituation

Wäh­rend die Gren­ze im Nor­mal­fall also beim rech­li­chen „Dür­fen“ der Fach­kraft liegt, so wird die Sach­la­ge im Fal­le einer Not­si­tua­ti­on noch ein­mal anders beur­teilt. Liegt eine sol­che vor, wie z.B. auch in der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie, so ver­schiebt sich die Gren­ze hin zum tat­säch­li­chen „Kön­nen“. Ist eine Pfle­ge­kraft trotz feh­len­der Ein­wei­sung in der Lage, die Maß­nah­men kor­rekt durch­zu­füh­ren, so wird das recht­li­che „Dür­fen“ durch das tat­säch­li­che „Kön­nen“ ersetzt. Ist die Pfle­ge­kraft also in der Lage eine Tätig­keit sach­ge­mäß zu erle­di­gen, so darf sie dies in einer Not­la­ge auch tun. Hier­mit wird noch ein­mal her­vor­ge­ho­ben, dass aus­schlag­ge­bend für das Han­deln die Beherrsch­bar­keit der Auf­ga­be ist.