Es feht vor allem an Schutzkleidung Wie geht die ambulante Pflege mit infizierten Covid-19-Patienten um?

Erneut steht Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf mit Dr. Jan Basche, Lei­ter meh­re­rer ambu­lan­ter Pfle­ge­diens­te, per Video­chat in Kon­takt. Dies­mal geht es um den Umgang mit posi­tiv getes­te­ten Covid-19-Pati­en­ten in der häus­li­chen Ver­sor­gung. Dar­über hin­aus spre­chen die bei­den über die Vor­schrif­ten zur Schutz­klei­dung und über mög­li­che Anti­kör­per­tests für infi­zier­te Mit­ar­bei­ter.