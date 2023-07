E‑Learning als Lösungs­vor­schlag Die Wundver­sor­gung unter Rezer­­­ti­­­fi­­­zie­rungs-Druck

Die Novelle der HKP-Richt­­li­­nie hat die Relevanz der forma­len Anfor­de­run­gen an Weiter­bil­dungs­ak­ti­vi­tä­ten im Versor­gungs­be­reich „Wunde“ erhöht. Die Vergabe von quali­fi­zier­ten Nachwei­sen für die Teilnahme an Fort- und Weiter­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen ist seither vor allem für die Inter­es­sen­ten an den „spezia­li­sier­ten Tätig­kei­ten in der Wundver­sor­gung“ eine Teilnahme-Grund­­be­­din­­gung.