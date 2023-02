Die Siche­rung der Behand­lungs­qua­li­tät in der Wundver­sor­gung ist das zentrale Thema des elektro­ni­schen Fortbil­dungs- und Infor­ma­ti­ons­por­tals (FIP), das von Prof. Dr. Volker Großkopf, Michael Schanz und Heike Senge vor zwei Jahren ins Leben gerufen worden ist. Die drei Gründer sind fest davon überzeugt, dass den aktuel­len Heraus­for­de­run­gen in dem Fortbil­dungs­sek­tor „Wunde“ mit neuen und moder­nen Metho­den begeg­net werden muss.

Zur Wunde: Fortbil­dungs­for­mat neu gedacht

In diesem Sinne sind in der Zeit vom 19. und 20. Januar 2023 zwanzig Teilneh­mer der Einla­dung zum 2. FIP-Kongress über die Landes­grenze hinweg nach Maspa­lo­mas (Gran Canaria) gefolgt, um an einem inten­si­ven Austausch über die neue Archi­tek­tur der Leistungs­er­brin­gung in der Wundver­sor­gung teilzunehmen.

Der erfah­rene Hochschul­leh­rer Großkopf weiß, wie wichtig es ist, tradierte Lernrou­ti­nen für einen erfolg­rei­chen Theorie- Praxis­trans­fer zu brechen. „Lassen Sie uns gemein­sam die leichte Atmosphäre der kanari­schen Inseln nutzen, um schwere Themen zu debat­tie­ren. Eine gute Fortbil­dung darf nicht an einem Strich auf dem Atlas schei­tern“, sagte Großkopf in seiner Eröffnungsansprache.

Veran­stal­tungs­er­öff­nung auf Gran Canaria, Prof. Dr. Volker Großkopf und Heike Senge Bild: Michael Schanz

Gemein­sam mit Heike Senge forderte er die, in der Wundver­sor­gung praxis­er­fah­re­nen FIP-Kongress­teil­neh­mer auf, ihre Alltags­er­fah­run­gen aktiv in die Diskus­sio­nen einzu­brin­gen. Vor dem Hinter­grund der aktuel­len Novel­lie­rung der HKP-Richt­li­nie betonte die berufs­po­li­tisch engagierte Veran­stal­tungs­lei­te­rin Heike Senge, die Bedeu­tung der Stimmen aus der Praxis für die Siche­rung des Versor­gungs­be­rei­ches „Wunde“.

Derart aufge­for­dert begann der 2. FIP-Kongress mit regen Diskus­sio­nen. Bei der von Prof. Volker Großkopf und Heike Senge vorge­tra­ge­nen Komplett-Übersicht der recht­li­chen Rahmen­be­din­gun­gen in der Wundver­sor­gung traten Unstim­mig­kei­ten zwischen den Quali­täts­vor­ga­ben des Gemein­sa­men Bundes­aus­schuss (g‑BA) und dem Praxis­all­tag hervor.

Aufhän­ger waren hierbei vor allem die neuen Anfor­de­run­gen an das Quali­fi­ka­ti­ons­pro­fil des Perso­nals in der spezia­li­sier­ten Wundversorgung.

In Zeiten des Fachkräf­te­man­gels bedeute dies eine zusätz­li­che Hürde für die nicht­ärzt­li­chen Leistungs­er­bin­ger. Großkopfs Hinweis auf die in der Fortbil­dungs­of­fen­sive des G‑BA liegende Chance der Profi­lie­rung von Pflege­diens­ten, wurde aus den Reihen der Teilneh­mer mit dem sehnli­chen Wunsch nach Bekannt­gabe der Vergü­tung für die spezia­li­sier­ten Wundver­sor­gungs­tä­tig­kei­ten begegnet.

Dokumen­tie­ren – aber bitte richtig

Klar war allen Teilneh­mern die quali­täts­si­chernde Bedeu­tung der Dokumen­ta­tion für den Erfolg der Wundbe­hand­lung. Aller­dings gingen bei der Umset­zung der verschrift­lich­ten Leistungs­er­fas­sung die Meinun­gen ausein­an­der. Dem erfah­re­nen Spezia­lis­ten und Wundex­per­ten Björn Jäger ist es in seiner Workshop-Einheit zur Dokumen­ta­tion gelun­gen, die verschie­de­nen Meinun­gen auf einem Nenner zu einen.

Gut und sicher dokumen­tie­ren, Björn Jäger Bild: Michael Schanz

Am Beispiel der Beschrei­bung des Wundran­des lautete sein Rat, sich von den akade­mi­schen Strei­tig­kei­ten hierüber zu lösen, sich in der Praxis am gesun­den Menschen­ver­stand zu orien­tie­ren und das objek­tiv zu dokumen­tie­ren, was man sieht. Hierbei ist es bedeut­sam, das im thera­peu­ti­schen Team eine einheit­li­che Sprache abgespro­chen und verwen­det wird, um Missver­ständ­nisse auszuschließen.

Je nach Wundtyp sollte im Zweifels­fall eine aussa­ge­kräf­ti­gen Fotodo­ku­men­ta­tion zum Beleg hinzu­ge­fügt werden.

Die Anfer­ti­gung eines belast­ba­ren Fotos bedarf aller­dings der guten techni­schen Umset­zung. Björn Jäger stand hierfür allen Teilneh­mern in der prakti­schen Übungs­ein­heit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Aussicht

Am Ende der Veran­stal­tung konnten sich die Teilneh­mer über 14 Rezer­ti­fi­zie­rungs­punkte der ICW freuen. Für die Planung im kommen­den Jahr: Der 3. FIP-Kongress findet am 25. und 26. Januar 2024 wiederum bei einer Mindest­teil­neh­mer­zahl von 15 Perso­nen auf den kanari­schen Inseln statt.

Reser­vie­run­gen können bereits jetzt per E‑Mail an das Kongress­büro übersen­det werden: info@fortbildung-ip.de