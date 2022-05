Ein autodidaktisches Fortbildungstool zum Erwerb von Rezertifizierungspunkten der Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW) sowie zum Erwerb von ärztlichen CME-Punkten. E‑Learning at his best!

E‑Lear­ning-Kon­zep­te haben sich in den letz­ten Jah­ren im Lehr­be­trieb der Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len weit­ge­hend eta­bliert und bewährt. Nicht erst seit der Coro­na-Kri­se stel­len digi­ta­le Fort­bil­dungs­por­ta­le eine vor­zugs­wür­di­ge Alter­na­ti­ve zum regu­lä­ren Lehr­be­trieb dar. Dies gilt in beson­de­rer Wei­se für die Pflicht­ver­an­stal­tun­gen in Medi­zin und Pfle­ge. Kos­ten­ef­fi­zi­en­te E‑Lear­ning-Tech­no­lo­gien erfreu­en sich bei Ärz­ten und Pfle­gen­den ergän­zend zu der Teil­nah­me an zeit­auf­wän­di­gen Prä­senz­schu­lun­gen immer grö­ße­rer Beliebtheit.

Fortbildung und E‑Learning mit Wirkung

Mit dem Blick auf die Fort­bil­dungs­be­dürf­nis­se im Bereich der Ver­sor­gung von Men­schen mit chro­ni­schen Wun­den haben der Köl­ner Medi­zin­recht­ler Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf und Hei­ke Sen­ge, Lei­te­rin der Pfle­ge­aka­de­mie Nie­der­rhein, ein sol­ches digi­ta­les Lern­an­ge­bot initi­iert, das sich auf die zeit­ge­mä­ße Ver­mitt­lung von Lern­in­hal­ten zum Erwerb, bzw. der Auf­fri­schung der Kom­pe­ten­zen im moder­nen Wund­ma­nage­ment kon­zen­triert. Die jüngs­ten Ent­wick­lun­gen auf den Ebe­nen der Gesetz­ge­bung und Selbst­ver­wal­tung sind mitt­ler­wei­le in der Fort- und Wei­ter­bil­dungs­wirk­lich­keit ange­bo­ten. Sämt­li­che Inhal­te sol­len nach dem admi­nis­tra­ti­ven Wil­len in ihrem Qua­li­täts­an­spruch opti­miert werden.

Optimierung der Fortbildungsqualität

Die Rah­men­emp­feh­lung nach § 132a Abs. 1 Satz 1 SGB V sehen für die Leis­tungs­an­bie­ter in der Häus­li­chen Kran­ken­pfle­ge bei­spiels­wei­se seit dem 1.1.2022 vor, dass sie ein aus­rei­chen­des Qua­li­täts­ni­veau in per­so­nel­ler, fach­li­cher, orga­ni­sa­to­ri­scher und sach­li­cher Hin­sicht sicher­stel­len müs­sen, wenn sie wei­ter­hin chro­ni­sche oder schwer hei­len­de Wun­den ent­spre­chend der Leis­tungs­zif­fer 31a der HKP-Richt­li­nie ver­sor­gen möch­ten. Statt der bis­he­ri­gen 8 Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te müs­sen nun­mehr 14 Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te pro Jahr erwor­ben wer­den, um an der Ver­sor­gung von chro­ni­schen und schwer hei­len­den Wun­den teil­neh­men zu dür­fen. Dies ergibt sich aus der Schieds­ver­ein­ba­rung zu § 6 der Rah­men­emp­feh­lung nach wel­cher pro Jahr min­des­tens 10 Zeit­stun­den – ori­en­tiert am aner­kann­ten Stand der pfle­ge­ri­schen Wis­sen­schaft und For­schung – gefor­dert wer­den. Das Fort­bil­dungs- und Infor­ma­ti­ons­por­tal (FIP) ist hier­für in vol­lem Umfang qualifiziert.

Was, wie und wo?

Über das Fort­bil­dungs-Infor­ma­ti­ons-Por­tal (FIP) wer­den Online-Semi­na­re zur Ver­fü­gung gestellt, mit denen Absol­ven­ten der Fort­bil­dun­gen Wundex­per­te ICW®, Fach­the­ra­peut Wun­de ICW® und Pfle­ge­the­ra­peut Wun­de ICW® künf­tig einen Teil der erfor­der­li­chen Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te erwer­ben kön­nen. Denn die Vor­ga­ben der ICW gestat­ten nun auch den Erwerb von Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te mit­tels E‑Learning. Die Inhal­te der FIP-Online-Semi­na­re wer­den dem­ge­mäß von der gemein­sa­men Zer­ti­fi­zie­rungs­stel­le von TÜV Rhein­land und der ICW begut­ach­tet und regis­triert, sowie mit Punk­ten ausgewiesen.

Die ange­bo­te­nen E‑Lear­ning-Kur­se bestehen aus auf­ein­an­der auf­bau­en­den Lern­ein­hei­ten und wer­den ergänzt über Visua­li­sie­run­gen, Gra­fi­ken und Ton­un­ter­stüt­zung. Die Inhal­te sol­len rea­li­täts­nah und ver­ständ­lich an die Teil­neh­mer her­an­ge­tra­gen wer­den. Die Navi­ga­ti­on durch das Pro­gramm wur­de bewusst ein­fach gestal­tet. Jeder Teil­neh­mer hat die Mög­lich­keit in Selbst­kon­trol­le sei­ne Lern­er­geb­nis­se zu über­prü­fen. Dabei besteht die Mög­lich­keit jeder­zeit die Lern­sit­zung zu unter­bre­chen und zu einem ande­ren gewünsch­ten Zeit­punkt den Wis­sens­trans­fer an der zuletzt besuch­ten Stel­le fortzuführen.

Getreu unse­rem Mot­to: Ler­nen wann und wo gewünscht.

Vor­aus­set­zung für die Nut­zung von FIP ist die Regis­trie­rung eines per­sön­li­chen Nut­zer­kon­tos auf der FIP-Lern­platt­form. Mit­hil­fe eines spe­zi­el­len Regis­trie­rungs­codes (Lizenz­schlüs­sel). Der Regis­trie­rungs­code wird vom Ver­an­stal­ter via E‑Mail an die Teil­neh­mer versandt.

Die Regis­trie­rung erfolgt über: https://fip-pflegeakademie-niederrhein.de