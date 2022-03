Chronische Wunden: Nach langem Hin und Her wurden die Rahmenempfehlungen endlich veröffentlicht. Über die Änderungen und Chancen sprach Chefredakteur Michael Schanz mit Dr. Jan Basche, Inhaber mehrerer mobiler Pflegedienste in Berlin.

Dr. Jan Basche führt meh­re­re ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te in Berlin

Rechts­de­pe­sche: Vor eini­gen Wochen wur­den nach lan­gem Hin und Her die Rah­men­emp­feh­lun­gen zur Ver­sor­gung chro­ni­scher Wun­den ver­öf­fent­licht. Sie sind einer der ers­ten Anbie­ter, der als spe­zia­li­sier­ter Pfle­ge­dienst nach die­sen Emp­feh­lun­gen chro­ni­sche Wun­den ver­sorgt. Was sind die bis­he­ri­gen Erfahrungen?

Jan Basche: Wirk­lich neu sind die Rah­men­emp­feh­lun­gen ja nicht. Wenn ich mich rich­tig erin­ne­re, gibt es die ent­spre­chen­de HKP-Richt­li­nie des Gemein­sa­men Bun­des­aus­schus­ses schon seit Sep­tem­ber 2020. Dass es mit der Umset­zung der Emp­feh­lun­gen bis Okto­ber 2021 gedau­ert hat, lag dar­an, dass sie durch den Streit der Ver­trags­part­ner erst durch eine Ent­schei­dung der Bun­des­schieds­stel­le in Kraft tre­ten konnte.

Ich habe mit mei­nen Diens­ten die­se Ent­wick­lung von Beginn an auf­merk­sam beglei­tet und erfül­le die neu­en Anfor­de­run­gen schon seit Früh­jahr 2020. Ich kann mit ech­ter Freu­de sagen, dass mei­ne Pfle­ge­fach­kräf­te sich den neu­en Her­aus­for­de­run­gen mit gro­ßem fach­li­chen Enga­ge­ment stel­len und inzwi­schen auch die übli­chen Anfangs­schwie­rig­kei­ten mit den betei­lig­ten Ver­trags­part­nern über­wun­den sind.

Chronische Wunden: Fortbildung unbedingt notwendig

Rechts­de­pe­sche: Was ist bei der prak­ti­schen Umset­zung zu beach­ten? Wel­che Hin­wei­se haben Sie für ande­re Anbie­ter? Sind die not­wen­di­gen Maß­nah­men schon aus der Richt­li­nie erkennbar?

Jan Basche: Ja, da ist die Richt­li­nie ver­gleichs­wei­se kon­kret. So sind in der Doku­men­ta­ti­on, am sinn­volls­ten also in der Ana­mne­se bzw. im Assess­ment, die wund- und the­ra­pie­be­ding­ten Ein­schrän­kun­gen, die Kom­pe­ten­zen der Pati­en­ten und ggf. ihrer Ange­hö­ri­gen sowie die Aus­wir­kun­gen auf die Lebens­qua­li­tät zu erfas­sen. Im Regel­fall ist eine Foto­do­ku­men­ta­ti­on zu führen.

Die Fach­lei­tung, also die Fach­kraft mit der Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on über 168 Unter­richts­ein­hei­ten (45 min), muss min­des­tens ein­mal monat­lich im Rah­men einer Eva­lua­ti­on die Ver­sor­gungs­si­tua­ti­on ein­schät­zen. Da müs­sen Rou­ti­nen auf­ge­baut wer­den. Jede ein­zel­ne Pfle­ge­fach­kraft, die im Pfle­ge­dienst chro­ni­sche Wun­den ver­sorgt, muss im Jahr wund­spe­zi­fi­sche Fort­bil­dungs­maß­nah­men im Umfang von min­des­tens zehn Zeit­stun­den absol­vie­ren, wobei die­se zehn Zeit­stun­den auf die übri­gen Fort­bil­dungs­ver­pflich­tun­gen ange­rech­net wer­den können.

Das sind kei­ne tri­via­len Anfor­de­run­gen, und die­se soll­ten von den Pfle­ge­diens­ten auch beach­tet wer­den. Es gibt meh­re­re sol­cher Punk­te, die spä­tes­tens vor der nächs­ten MDK-Prü­fung erle­digt wer­den müs­sen, etwa eine Stel­len­be­schrei­bung für die mit der Wund­ver­sor­gung beauf­trag­ten Pflegefachkräfte.

Ärztliche Diagnostik zum alten Preis?

Rechts­de­pe­sche: Das sind teils recht anspruchs­vol­le Anfor­de­run­gen: min­des­tens ein­mal monat­lich eva­lu­ie­ren, Grund­kur­se und Auf­fri­schungs­kur­se – das kos­tet alles Zeit und Geld. Wur­de irgend­wo in Deutsch­land zwi­schen Pfle­ge­diens­ten und Kran­ken­kas­sen schon eine Zusatz­ver­gü­tung für den Mehr­auf­wand vereinbart?

Jan Basche: Nach mei­ner Kennt­nis wur­den all­ge­mein­ver­bind­li­che Ver­gü­tungs­ver­ein­ba­run­gen quer über alle Ver­bän­de noch nicht geschlos­sen, wohl aber Ein­zel­ver­ein­ba­run­gen mit pau­scha­len Zuschlä­gen. Für die ganz über­wie­gen­de Mehr­heit der Pfle­ge­diens­te erfolgt die Ver­sor­gung der chro­ni­schen Wun­den trotz deut­lich erhöh­ter Anfor­de­run­gen wei­ter zum alten Preis.

Das ist natür­lich auf Dau­er inak­zep­ta­bel. Und es ist auch fach­lich unan­ge­mes­sen, weil gemäß Punkt 12 der Emp­feh­lun­gen nicht nur Loka­li­sa­ti­on, Exsu­dat und Geruch etc., son­dern auch Gewe­be­ar­ten bestimmt wer­den sol­len. Das ist kei­ne blo­ße Fort­schrei­bung bis­he­ri­ger Ver­sor­gungs­rou­ti­nen mehr, son­dern klingt schon fast nach ärzt­li­cher Dia­gnos­tik. Aller­dings gibt es Über­gangs­re­ge­lun­gen: so kön­nen etwa für die Dau­er von zwei Jah­ren auch Pfle­ge­fach­kräf­te mit der Wund­ver­sor­gung beauf­tragt wer­den, die eine ein­schlä­gi­ge Qua­li­fi­ka­ti­on im Umfang von nur 56 Unter­richts­ein­hei­ten nach­wei­sen können.

Verbesserungen auf dem Rücken der Pflegedienste

Rechts­de­pe­sche: Hand aufs Herz: Sind die bis­her getrof­fe­nen Neu­re­ge­lun­gen zur ambu­lan­ten Ver­sor­gung chro­ni­scher Wun­den ein Game Changer?

Jan Basche: Ganz klar – lei­der nein! Ers­tens lässt sich eine höhe­re Ver­sor­gungs­si­cher­heit für die Pati­en­ten mit­tels höhe­rer Anfor­de­run­gen an die Ver­sor­gung nicht über eine höhe­re Arbeits­be­las­tung der Pfle­ge­fach­kräf­te ohne ent­spre­chen­de Ver­gü­tung her­stel­len. Die Ver­bes­se­run­gen fin­den aber bis­her wie so oft auf dem Rücken der Pfle­ge­diens­te statt. Zwei­tens füh­ren die Ver­än­de­run­gen struk­tu­rell nicht zu mehr Sicher­heit. Wenn das Vor­hal­ten einer ein­zi­gen qua­li­fi­zier­ten Pfle­ge­fach­kraft schon aus­reicht, einen Dienst zum spe­zia­li­sier­ten Pfle­ge­dienst zu machen, dann ist noch nicht ein­mal eine obli­ga­to­ri­sche Ver­tre­tungs­re­ge­lung gewährleistet.

Damit wird die­se Anfor­de­rung fak­tisch wert­los. Und drit­tens dür­fen wir nicht ver­ges­sen, dass es eine Gene­ral­klau­sel gibt, die sämt­li­che der bis­her genann­ten Auf­la­gen obso­let macht: die Nr. 17 in § 6 der Rah­men­emp­feh­lung. Die­se Öff­nungs­klau­sel bedeu­tet nichts weni­ger als die Erlaub­nis zur Fort­füh­rung der Ver­sor­gung chro­ni­scher Wun­den auch für nicht-spe­zia­li­sier­te Pfle­ge­diens­te. Die Fuß­no­te, dass in sol­chen Fäl­len von kür­ze­ren Ver­ord­nungs­zei­ten und einer eng­ma­schi­ge­ren Kon­trol­le durch den ver­ord­ne­ten Arzt aus­zu­ge­hen sei, ist in kei­ner Wei­se bin­dend. Es kann also theo­re­tisch alles so wei­ter­lau­fen wie bis­her. Das ist ange­sichts der ursprüng­li­chen Inten­ti­on ein Armutszeugnis.

Rechts­de­pe­sche: Ich sehe schon – was bis­her zu den spe­zia­li­sier­ten Pfle­ge­diens­ten vor­liegt, hat Sie nicht über­zeugt. Was ist mit den spe­zia­li­sier­ten Ein­rich­tun­gen nach § 37 Abs. 7 SGB V? An die­se Ein­rich­tun­gen „an einem geeig­ne­ten Ort außer­halb der Häus­lich­keit“, wie es im Gesetz heißt, gab es hohe Erwar­tun­gen. Damit soll­te die Ver­sor­gung mit Medi­zin­pro­duk­ten end­lich in die Hän­de der Pfle­ge über­ge­ben und nicht zuletzt aus den wirt­schaft­li­chen Erwar­tun­gen der Sani­täts­häu­ser gelöst werden.

Jan Basche: Was die spe­zia­li­sier­ten Ein­rich­tun­gen betrifft, lie­gen die Din­ge sogar noch ärger als bei den spe­zia­li­sier­ten Pfle­ge­diens­ten. Die Nr. 18 in § 6 der Rah­men­emp­feh­lun­gen ist ein schlech­ter Witz. Es ist ganz offen­sicht­lich, dass die Ver­fas­ser kei­ne Vor­stel­lung davon hat­ten, wie eine sol­che Ein­rich­tung aus­se­hen und was für Leis­tun­gen dort erbracht wer­den sol­len. Was die Wund­zen­tren betrifft, sind die Rah­men­emp­feh­lun­gen ein Total­aus­fall, weil die dort genann­ten Anfor­de­run­gen für jede Ein­rich­tung gelten.

Bezüg­lich der wirt­schaft­li­chen Erwar­tun­gen haben Sie völ­lig recht: die bis­her täti­gen Wundex­per­ten oder Wund­be­ra­ter sind ganz über­wie­gend nicht bei Ärz­ten oder Pfle­ge­diens­ten ange­stellt, son­dern bei Sani­täts­häu­sern. Und natür­lich gilt dort wie über­all: Wes’ Brot ich ess, des’ Lied ich sing. Ange­stell­te eines Sani­täts­hau­ses unter­lie­gen der berech­tig­ten Erwar­tung ihrer Arbeit­ge­ber, die Pro­duk­te des Sani­täts­hau­ses zu ver­kau­fen. Das soll­te sich eigent­lich ändern, aber es hat sich nichts geän­dert. Wund­auf­la­gen tau­chen wei­ter­hin nicht im Hilfs­mit­tel­ver­zeich­nis nach § 40 Abs. 6 SGB XI auf, blei­ben also wei­ter außer­halb der Ent­schei­dungs­ho­heit der Pflegefachkräfte.

Ich spre­che hier aus­drück­lich nicht von Ent­schei­dungs­kom­pe­tenz, weil die Pfle­ge­fach­kräf­te die­se Kom­pe­tenz, also die­ses Wis­sen und Kön­nen zur Wund­ver­sor­gung, längst haben. Auch wenn es durch­aus berech­tig­te Grün­de gibt, der Pfle­ge nur das avi­ta­le Gewe­be zu über­ge­ben, also das Debri­de­ment, und vita­les Gewe­be wei­ter in den Hän­den der Ärz­te zu belas­sen, ist es völ­lig absurd, dass in Deutsch­land der Pfle­ge die vol­le Ver­ant­wor­tung für die Wund­ver­sor­gung noch immer nicht zuge­traut wird.

Zukunft der Wundzentren

Rechts­de­pe­sche: Was bedeu­tet das für die Wund­zen­tren? Haben sie eine Zukunft?

Jan Basche: Ohne die Ent­schei­dungs­ho­heit der Pfle­ge­fach­kräf­te ist es für einen Pati­en­ten sinn­los, sich auf den Weg in eine spe­zia­li­sier­te Ein­rich­tung nach § 37 Abs. 7 SGB V zu machen, also in das Wund­zen­trum eines Pfle­ge­diens­tes. Die Wirk­lich­keit ist doch, dass die meis­ten Pati­en­ten mit chro­ni­schen Wun­den eine stark ein­ge­schränk­te Mobi­li­tät haben. War­um soll­ten sie das Haus ver­las­sen, wenn sie im Wund­zen­trum nicht ein­mal den Arzt sehen, des­sen Ver­ord­nung und Rezept sie wei­ter brau­chen? Mit den bis­her getrof­fe­nen Vor­ga­ben sind Wund­zen­tren ohne direk­te Anbin­dung an eine Pra­xis oder ein Kli­ni­kum gar nicht lebens­fä­hig. Was aber soll dann die Ziel­grup­pe sein, die es weder in die Arzt­pra­xis schafft noch ange­mes­sen zu Hau­se ver­sorgt wer­den kann? Da fehlt mir im Moment die Phantasie.

Rechts­de­pe­sche: Das klingt alles nicht nach einer bevor­ste­hen­den Revo­lu­ti­on der Leis­tungs­er­brin­gung. Was muss sich ändern in der Ver­sor­gung chro­ni­scher Wunden?

Jan Basche: Die Ambu­lan­te Pfle­ge muss im poli­ti­schen Han­deln den Stel­len­wert bekom­men, der ihr zusteht. Die Geset­ze der letz­ten Legis­la­tur­pe­ri­ode gin­gen fast aus­schließ­lich zu ihren Las­ten. Sie braucht eine eige­ne Stim­me im Gemein­sa­men Bun­des­aus­schuss. Und die Pfle­ge­fach­kräf­te müs­sen end­lich die Befug­nis bekom­men, die Ver­sor­gung von der Anord­nung der Maß­nah­me bis zur Wund­auf­la­ge und zur Ein­satz­tak­tung in die eige­nen Hän­de zu neh­men. Hier ist noch nichts gewon­nen. Der Kampf geht weiter.

Zur Per­son: Dr. Jan Basche lei­tet meh­re­re Pfle­ge­diens­te in Ber­lin. Er ist Mit­glied im Vor­stand der Lan­des­grup­pe Ber­lin des Bun­des­ver­bands pri­va­ter Anbie­ter sozia­ler Diens­te e.V. (bpa)

