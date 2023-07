Eine Wundfort­bil­dung der beson­de­ren Art. Der Patient im Fokus – Wundver­sor­gung ist mehr als Wundbe­hand­lung. So lautet der Titel des 3. FIP-Kongres­ses der am 25. und 26. Januar auf Gran Canaria statt­fin­den wird.

Inter­mit­tie­rende pneuma­ti­sche Kompres­si­ons­the­ra­pie

Die Wundver­sor­gung unter Verän­de­rungs­druck

Die Wundver­sor­gung ist wie kaum ein anderes Behand­lungs­feld perma­nen­ten regula­to­ri­schen Verän­de­run­gen unter­wor­fen. Dies erfor­dert die volle Aufmerk­sam­keit der Pflege­fach­kräfte und der koope­rie­ren­den Ärzte in der ambulan­ten und statio­nä­ren Versor­gung. Denn die quali­täts­ori­en­tierte Erbrin­gung der Leistun­gen muss sich am aktuel­len Stand der Wissen­schaft und Forschung orien­tie­ren.

Wundver­sor­gung vor der Zeiten­wende Besuchen Sie am 30. Novem­ber 2023 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress (IWC) – live in Köln oder virtu­ell zuhause. Jetzt den Frühbu­cher­ra­bat sichern

Derzeit ist zu beobach­ten, dass der Gemein­same Bundes­aus­schuss als das oberste Beschluss­gre­mium der gemein­sa­men Selbst­ver­wal­tung im deutschen Gesund­heits­we­sen mit seinen Richt­li­nien die Behand­lungs­op­tio­nen in der Versor­gung von Patien­ten mit chroni­schen Wunden beein­flusst. Die Diskus­sio­nen um die Defini­tion von Verband­ma­te­ria­lien sind da ein eindrucks­vol­ler Beleg.

Wenngleich die Frist der Verord­nungs­fä­hig­keit jüngst auf den 1.12.2024 verlän­gert worden ist, steht nach wie vor zu befürch­ten, dass der Leistungs­an­spruch gegen­über den Kranken­kas­sen um etliche Wundauf­la­gen beschnit­ten werden wird. Dies kann insbe­son­dere die Versor­gungs­si­tua­tion von Patien­ten mit infizier­ten Wunden verän­dern.

Wundfort­bil­dung einmal anders

Ausge­hend von der Darstel­lung der recht­li­chen Rahmen­be­din­gun­gen in der Wundver­sor­gung nimmt der 3. FIP Kongress am 25. und 26. Januar 2024 die Perspek­tive des Patien­ten in den Fokus. Welchen Stellen­wert nimmt die Thera­pie­treue in der moder­nen Wundver­sor­gung ein. Wie ist es um das

Infor­ma­ti­ons -,

-, Beratungs - und

- und Schulungs­an­ge­bot bestellt?

Zählt es zu den pflege­ri­schen Aufga­ben die Patien­ten lücken­los durch den Versor­gungs­dschun­gel zu führen oder steht den Patien­ten gar ein Recht auf Selbst­schä­di­gung zu?

14 ICW Rezer­ti­fi­zie­rungs­punkte

Ein Blick in die Zukunft rundet das Kongress­pro­gramm ab. Tagungs­ort ist auch dieses Mal wieder Playa del Ingles auf Gran Canaria. Folgen Sie uns zur Winter­zeit auf die Kanaren, sprechen Sie mit unseren Referen­ten über die Risiken und Chancen der Wundver­sor­gung in der Gegen­wart- Kurzum: Erleben Sie ein einzig­ar­ti­ges und hochwer­ti­ges Fortbil­dungs­for­mat auf den sonnen­ver­wöhn­ten Kanaren. Zu guter Letzt´ ist darauf hinzu­wei­sen, dass der 3. FIP-Kongress von der Initia­tive chroni­sche Wunden (ICW) e. V. mit 14 Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­ten ausge­wie­sen wurde. Die Anzahl der Teilneh­mer ist begrenzt. Ihre Anmel­dung können Sie bequem über den verlink­ten Flyer vorneh­men.