Geht es Ihnen auch so wie uns? "Bald ist es endlich geschafft!", möchte man doch angesichts des zurückliegenden, durch die Corona-Pandemie gezeichneten Jahres ausrufen. Durch die beiden Lockdowns – den im Frühjahr und den aktuell andauernden – sowie die ganzjährig geltenden Kontakteinschränkungen für Großveranstaltungen war diesmal vieles anders als in den vorangegangenen Jahren. Auch wir im G&S-Verlag sowie bei den PWG-Seminaren waren gezwungen, oftmals kurzfristig umzudenken und neu disponieren zu müssen.

Team­sit­zung im Coro­na-Jahr 2020. Das Team der PWG-Semi­na­re und des G&S Ver­lags wünscht Fro­he Weih­nachts­ta­ge und einen guten Rutsch!

Nach der (noch von Coro­na unbe­hel­lig­ten) 13. Auf­la­ge der jähr­li­chen Fort­bil­dungs-Ver­an­stal­tung „Win­ter­aka­de­mie“ Ende Janu­ar auf Gran Cana­ria hat­ten wir auf­grund der Pan­de­mie die 2. Auf­la­ge der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens (JHC) zunächst von Mai auf Sep­tem­ber ver­scho­ben. Doch auch im Früh­herbst soll­te eine Prä­senz­ver­an­stal­tung nicht mög­lich sein, und so fei­er­te der JHC am 17. Sep­tem­ber sei­ne Pre­mie­re als rein vir­tu­el­les For­mat. Glei­ches gilt für die 13. Auf­la­ge des Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gress (IWC) am 26. Novem­ber, die eben­falls erst­mals als Online-Only-Ver­an­stal­tung über die Büh­ne ging. Wir sind glück­lich, dass die­ses tech­ni­sche Wag­nis so her­vor­ra­gend geglückt ist, und dan­ken allen Betei­lig­ten und (vir­tu­el­len) Besuchern!

Was uns ange­sichts der schwie­ri­gen Zei­ten beson­ders freut, ist der gro­ße Zuspruch und die Moti­va­ti­on durch zufrie­de­ne Kon­gress­teil­neh­mer, Leser und Abon­nen­ten. Gera­de das Zwi­schen­mensch­li­che, das kann als posi­ti­ves Fazit des Jah­res gel­ten, ist wich­ti­ger, als man es sich vor die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Jahr hät­te träu­men las­sen. Hof­fen wir, dass wir uns 2021 wie­der begeg­nen und von Ange­sicht zu Ange­sicht aus­tau­schen können.

Wir wün­schen Ihnen – wenn auch dies­mal aus der sozia­len Distanz per Online-Kon­fe­renz­fo­to – ein fro­hes Weih­nachts­fest und ein hof­fent­lich gutes und gesun­des Jahr 2021!

Ihr PWG/G&S‑Team!