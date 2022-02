Ab September diesen Jahres soll der Mindestlohn in der Pflegebranche angehoben werden. Dies bedeutet nach langer Zeit mal wieder eine gute Nachricht für die stark belasteten Pflegekräfte in Deutschland. Was sich zunächst nach einer Sensationsmeldung, die Hoffnung verbreitet anhört, entpuppt sich jedoch schnell als erneute zahnlose Reform.

Der Bochu­mer Bund hat eine kla­re Mei­nung zum neu­en Mindestlohn

Im Detail sieht die geplan­te Erhö­hung einen gestaf­fel­ten Anstieg der Gehäl­ter vor, die dann bis Ende 2023 ihr Ziel-Level errei­chen sol­len. Die dann erreich­ten Min­dest­löh­ne sol­len zu die­sem Zeit­punkt bei 14,15€ für unge­lern­te Kräf­te (aktu­ell 12 Euro), bei 15,25 Euro für qua­li­fi­zier­te Hilfs­kräf­te (aktu­ell 12,25 Euro) und bei 18,25 Euro für aus­ge­bil­de­te Kräf­te (aktu­ell 15 Euro) lie­gen. Dies ent­spricht einem Brut­to-Monats­ge­halt von 2925 Euro für drei­jäh­rig aus­ge­bil­de­te Pfle­ge­kräf­te, die momen­tan die Kro­ne der Sys­tem­re­le­vanz dar­stel­len und seit über zwei Jah­ren an vor­ders­ter Coro­na-Front kämp­fen. Das bedeu­tet laut Steu­er­rech­ner für eine 1982 gebo­re­ne Voll­zeit­kraft mit zwei Kin­dern einen Net­to­ver­dienst von 1953,92 Euro im Monat. Es benö­tigt kei­ne wei­te­ren Rechen­bei­spie­le, um zu erken­nen, dass die­ser Lohn ers­tens nicht aus­reicht um eine Fami­lie zu ernäh­ren und zwei­tens nicht die Leis­tung wert­schätzt, wel­che die Pfle­gen­den immer, und beson­ders in den letz­ten zwei Jah­ren für die Gesell­schaft erbringen.

Dass unaus­ge­bil­de­te Kräf­te, auf deren Arbeit unser Gesund­heits­sys­tem beson­ders in Wohn­hei­men und in der Haus­kran­ken­pfle­ge fußt, wei­ter­hin in Armut leben sol­len, ist schlicht ein Skan­dal. Die­se Refor­men, deren Umset­zung oben­drein noch über 1,5 Jah­re hin­aus­ge­zö­gert wird, als Erfolg zu prä­sen­tie­ren, ist schwer zu ertra­gen. Eine ech­te Ver­bes­se­rung ist nur durch eine deut­li­che, sofor­ti­ge Erhö­hung aller Gehäl­ter zu errei­chen, wie sie bei­spiels­wei­se vom Deut­schen Pfle­gerat gefor­dert wur­de (4000€ Brutto).

Das Signal, das hier von der Poli­tik gesen­det wird, ist den­noch seit lan­gem mal wie­der ein posi­ti­ves und, so bedau­er­lich es klingt, auch nötig. Zu vie­le Gehäl­ter von Pfle­ge­kräf­ten lie­gen in Deutsch­land noch heu­te unter dem ange­streb­ten Min­dest­lohn­ni­veau. Es bleibt aller­dings zu hof­fen, dass sich die Pfle­ge­bran­che und auch die gesam­te Gesell­schaft nicht mit der­ar­ti­gen Schön­heits­kor­rek­tu­ren abspei­sen lässt. Es gilt eine ech­te Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen, der Pfle­ge­aus­bil­dung (mit ange­mes­se­nem Ein­stiegs­ge­halt), sowie eine deut­li­che Erhö­hung der Löh­ne vor­zu­neh­men und die Anlie­gen der 1,8 Mil­lio­nen Pfle­gen­den end­lich ernst zu neh­men. Nur so kann ein noch grö­ße­rer Scha­den am Gesund­heits­we­sen abge­wandt wer­den und die Ver­sor­gung von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten auf Dau­er sicher­ge­stellt werden.

Niklas Kem­per