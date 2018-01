Das Bein im Blick Versorgungsstand von Menschen mit Ulcus cruris venosum in Deutschland

In Deutschland leiden etwa 156.000 Menschen an einem venös bedingten Beingeschwür, dem Ulcus cruris venosum. Eine Säule der Behandlung ist die Kompressionstherapie. Eine aktuelle Untersuchung von Patientendaten belegt den Versorgungsstand in Deutschland.