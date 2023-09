Die Beiträge steigen und steigen Kranken­kas­sen warnen vor Milli­ar­den­de­fi­zit und höheren Beiträ­gen!

Das ganze System sei in Gefahr – so warnen die Kranken­kas­sen. Aus ihrer Sicht geraten die gesetz­li­chen Kassen in ein Defizit am oberen Ende der bishe­ri­gen Befürch­tun­gen. Versi­cher­ten drohten noch stärker steigende Zusatz­bei­träge. Droht ein Kollaps?