Der Pharmahersteller Moderna testet in den USA einen mRNa-Impfstoff gegen Aids am Menschen. Der mRNA-Impfstoff des Unternehmens gegen das Coronavirus wurde inzwischen millionenfach verimpft. Deshalb soll diese neue Technologie nun auch gegen HIV eingesetzt werden.

AIDS: Moderna testet mRNA-Impfstoff am Menschen!

In den Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­ri­ka ist der Test eines Aids-Impf­stof­fes auf Grund­la­ge der mRNA-Tech­no­lo­gie an Men­schen gestar­tet. In die­ser soge­nann­ten „Pha­se Eins“ sei der Impf­stoff 56 gesun­den, HIV-nega­ti­ven Men­schen ver­ab­reicht wor­den, teil­ten das US-Bio­tech­no­lo­gie-Unter­neh­men Moder­na und die Orga­ni­sa­ti­on Inter­na­tio­nal Aids Vac­ci­ne Initia­ti­ve mit.

Covid-19-Impfstoffe wecken Hoffnung im Kampf gegen Aids

Trotz jahr­zehn­te­lan­ger For­schung ist es Wis­sen­schaft­lern bis­lang nicht gelun­gen, einen Wirk­stoff gegen die Krank­heit zu ent­wi­ckeln. Jedes Jahr ster­ben Tau­sen­de Men­schen an Aids. Die jüngs­ten Erfol­ge mit der mRNA-Tech­no­lo­gie, durch die in Rekord­zeit Impf­stof­fe gegen das Coro­na­vi­rus ent­wi­ckelt wer­den konn­ten, haben jedoch Hoff­nun­gen geweckt. Der Kon­zern Moder­na gibt sich da zuversichtlich.

Der getes­te­te Impf­stoff soll die Pro­duk­ti­on eines bestimm­ten Anti­kör­per­typs (bnAb) anre­gen, der gegen die sehr zahl­rei­chen Vari­an­ten des HI-Virus wirkt, das die Immun­schwä­che-Krank­heit aus­löst. „Die Pro­duk­ti­on von bnAbs gilt all­ge­mein als Ziel der Imp­fung gegen HIV, und es han­delt sich um einen ers­ten Schritt in die­sem Pro­zess“, so heißt in der Mitteilung.

Wirksamer Aids-Impfstoff bis heute nicht verfügbar

Die For­schung hat im Kampf gegen das HI-Virus in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten gro­ße Fort­schrit­te gemacht. Wäh­rend anti­re­tro­vi­ra­le Medi­ka­men­te Infi­zier­ten ein weit­ge­hend nor­ma­les Leben erlau­ben, bie­ten regel­mä­ßig ein­ge­nom­me­ne Prep-Medi­ka­men­te einen sehr guten Infektionsschutz.

Einen wirk­sa­men Impf­stoff gibt es aber bis heu­te nicht. Die­ser wäre ins­be­son­de­re für ärme­re Län­der mit einem schlech­ten Zugang zu Medi­ka­men­ten wich­tig. Wäh­rend es in Deutsch­land laut RKI aktu­ell rund 91.400 HIV-Infi­zier­te gibt, sind es welt­weit etwa 37,7 Mil­lio­nen Men­schen, von denen nur 28,2 Mil­lio­nen Zugang zu Medi­ka­men­ten haben.

Hol­ger Wicht, Pres­se­spre­cher der Deut­schen Aids­hil­fe, sagt dazu auf Anfra­ge der Rechts­de­pe­sche: „COVID-19 hat viel Bewe­gung in die Impf­stoff­for­schung gebracht und die mRNA-Tech­no­lol­gie könn­te tat­säch­lich auch bei HIV hilf­reich sein. Ein Impf­stoff gegen HIV ist aber sehr viel schwie­ri­ger zu ent­wi­ckeln. Ob sich Erfol­ge ein­stel­len, ist in einer so frü­hen Pha­se der Erpro­bung noch nicht absehbar.“

Quel­len: Moder­na, Inter­na­tio­nal Aids Vac­ci­ne Initia­ti­ve, Deut­sche Aidshilfe