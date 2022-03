Ab sofort können Menschen in Bayern beim „Pflege-SOS“ Pflegemängel beanstanden. Die Meldestelle ist Teil des Landesamts für Pflege (LfP) und kostenlos per Telefon und E‑Mail erreichbar.

SOS – Mel­de­stel­le für die Pfle­ge in Bayern

Das Ziel der neu­en Mel­de­stel­le ist es, dass Miss­stän­de in Pfle­ge­hei­men noch schnel­ler erkannt und beho­ben wer­den kön­nen. Das teil­te der baye­ri­sche Gesund­heits­mi­nis­ter Klaus Holet­schek am Mon­tag in Mün­chen mit. „Unser ‚Pfle­ge-SOS Bay­ern‘ ist kos­ten­frei sowohl tele­fo­nisch unter 09621 966 966 o als auch schrift­lich per E‑Mail an pflege-sos@lfp.bayern.de erreich­bar“, erklär­te Holetschke.

Meldestelle: für alle gedacht

Bei der Mel­de­stel­le kön­ne jeder Anlie­gen vor­brin­gen: Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, Zu- und Ange­hö­ri­ge und auch Pfle­ge­kräf­te. Die Mit­ar­bei­ter der Mel­de­stel­le sei­en selbst pfle­ge­fach­lich qua­li­fi­zier­te Expert*innen, die die Anlie­gen ver­trau­ens­voll und – falls gewünscht – anonym auf­neh­men, hieß es. Die Beschwer­den wür­den dann an die ent­spre­chen­de Stel­le weitergegeben.

„Wir müs­sen gemein­sam alles dafür tun, dass die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner in baye­ri­schen Pfle­ge­hei­men noch bes­ser geschützt wer­den. Das ist eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be“, sag­te Holet­schek und appel­lier­te gleich­zei­tig an alle Betrof­fe­nen, die Kon­takt­stel­le auch tat­säch­lich zu nut­zen. Par­al­lel zum „Pfle­ge-SOS“ gebe es auch wei­ter­hin die über­ge­ord­ne­ten Beschwer­de­stel­len der sie­ben baye­ri­schen Regie­rungs­be­zir­ke – bei­spiels­wei­se an die zustän­di­ge Fach­stel­le für Pfle­ge- und Behinderteneinrichtungen.

Das „Pfle­ge-SOS Bay­ern“ ist Teil des Fünf-Punk­te-Plans, den Bay­erns Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­nis­ter am 20. Febru­ar als Kon­se­quenz aus den Vor­fäl­len in einem Augs­bur­ger Pfle­ge­heim vor­ge­legt hat­te. Die 1.600 Pfle­ge­hei­me in Bay­ern leis­ten zwar gute Arbeit, beton­te Holet­schek, umso wich­ti­ger sei es aber, „dass in ein­zel­nen kri­ti­schen Fäl­len genau hin­ge­schaut und scho­nungs­los auf­ge­klärt“ werde.