Seit langem sind die Bedingungen in der Pflege schlecht. Der Begriff Pflegenotstand trifft es wohl am besten. Der Pflegereport der Barmer Krankenkasse zeigt jetzt, dass sich die Situation in weniger als zehn Jahren noch deutlich verschlechtern könnte.

Der Pfle­ge­not­stand wird sich noch wei­ter verschärfen

Die Bar­mer Kran­ken­kas­se hat ihren jähr­li­chen Pfle­ge­re­port ver­öf­fent­licht. Das Fazit ist ernüch­ternd: Die seit län­ge­rem bestehen­den Eng­päs­se in der Pfle­ge wer­den sich wei­ter verschärfen.

Mehr als 180.000 Pflegekräfte fehlen

Denn bis zum Jahr 2030 wer­den laut Berech­nun­gen der Bar­mer mehr als 180.000 Pfle­ge­kräf­te benö­tigt. Laut dem Pfle­ge­re­port der Bar­mer wer­den dann eine Mil­li­on Men­schen voll­sta­tio­när sowie 1,17 Mil­lio­nen durch ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te ver­sorgt wer­den. Im Ver­gleich zu heu­te bedeu­tet das einen Zuwachs an pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­so­nen von 26 Pro­zent in Pfle­ge­hei­men sowie ein Plus von 16 Pro­zent ambulant.

„Die Poli­tik muss zügig gegen­steu­ern, andern­falls bleibt die Pfle­ge eine Groß­bau­stel­le auf schwa­chem Fun­da­ment. Im Koali­ti­ons­ver­trag ste­hen dazu eini­ge rich­tungs­wei­sen­de Vor­ha­ben. Das begrü­ßen wir aus­drück­lich! Nun muss rasch die Umset­zung ange­gan­gen wer­den“, sagt Prof. Dr. Chris­toph Straub, Vor­stands­vor­sit­zen­der der BARMER.

Pflegenotstand: Versorgung durch Angehörige

Die Ursa­che für den rasant stei­gen­den Per­so­nal­be­darf liegt im demo­gra­phi­schen Wan­del. Dadurch, dass die Deut­schen immer älter wer­den, wird die Anzahl pfle­ge­be­dürf­ti­ger Men­schen bis 2030 vor­aus­sicht­lich auf sechs Mil­lio­nen stei­gen. Von die­sen sechs Mil­lio­nen, so die Hoch­rech­nung der Bar­mer, wer­den 3 Mil­lio­nen von Ange­hö­ri­gen versorgt.

Die Ver­sor­gung zu Hau­se ist für vie­le Pfle­ge­be­dürf­ti­ge wün­schens­wert. Aller­dings führt das oft zu einer hohen Belas­tung der Ange­hö­ri­gen, die laut Bar­mer-Pfle­ge­re­port oft kurz davor sind, die per­sön­li­che Betreu­ung auf­zu­ge­ben. Strau­be hält des­halb eine Lohn-Ersatz­leis­tung für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge für sinn­voll. „Wir kön­nen es uns nicht leis­ten, dass deren Hilfs­be­reit­schaft an der Last der Pfle­ge zer­bricht und an der Tat­sa­che, dass sie Pfle­ge zum Null­ta­rif leis­ten müs­sen“, so Straub.

„Ange­sichts der stei­gen­den Zahl Pfle­ge­be­dürf­ti­ger und der bereits heu­te gro­ßen Zahl an feh­len­den Pfle­ge­kräf­ten ist Deutsch­land auf dem bes­ten Wege, in einen dra­ma­ti­schen Pfle­ge­not­stand zu gera­ten. Um die­sen Pfle­ge­not­stand abzu­wen­den, muss die künf­ti­ge Bun­des­re­gie­rung vor allem die Aus­bil­dung attrak­ti­ver machen. Es muss mehr Nach­wuchs für die Pfle­ge gewon­nen wer­den“, sagt Straub.

Koalition plant Verbesserungen

Der Weg kann also nur dar­in lie­gen, den Pfle­ge­be­ruf attrak­ti­ver zu machen, zum Bei­spiel durch ange­mes­se­ne Gehäl­ter, fami­li­en­freund­li­che Arbeits­zei­ten und die Abschaf­fung geteil­ter Diens­te. Nur so kann sicher­ge­stellt wer­den, dass jun­ge Men­schen nicht nur in den Pfle­ge­be­ruf ein­stei­gen, son­dern auch dabeibleiben.

Frei­lich sind die­se Über­le­gun­gen alle nicht neu. Denn schon die Kon­zer­tier­te Akti­on Pfle­ge war ein Ver­such, die Lage von Pfle­gen­den in Deutsch­land zu ver­bes­sern, bis­her mit mäßi­gem Erfolg. Die neue Regie­rung plant mehr Kom­pe­ten­zen für Pfle­gen­de, weni­ger Büro­kra­tie und eine bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Beruf und Fami­lie durch bes­se­re Dienst­zei­ten. Man darf gespannt sein.