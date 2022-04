Dass Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung geboten werden soll, versteht sich von selbst. Ob Pflegefachpersonen deshalb auch in ihrer Freizeit dazu verpflichtet sind sich weiterzubilden, erfahren Sie im Video.

Pflicht zur Fortbildung in der Freizeit?

Ist eine Pfle­ge­fach­per­son in ihrer Frei­zeit dazu ver­pflich­tet sich wei­ter­zu­bil­den? Die­se Fra­ge beant­wor­tet Her­aus­ge­ber der Rechts­de­pe­sche Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf im unten­ste­hen­den Video. Natür­lich soll­te eine Pfle­ge­fach­per­son mög­lichst einen gewis­sen Eigen­an­trieb haben, um sich auch außer­halb der Arbeits­zei­ten in dem Beruf wei­ter­zu­bil­den. Dar­über hin­aus gibt es mit § 630a Absatz 2 BGB aber auch einen recht­li­chen Rah­men, der die­sen Sach­ver­halt regelt. In die­sem Para­gra­phen ist auf­ge­führt, wel­che Leis­tung ein Behan­deln­der oder eine Behan­deln­de sei­nem Ver­trags­part­ner, d.h. der Pati­en­tin oder dem Pati­en­ten schul­det. Nach die­ser Vor­schrift ist die Pfle­ge­fach­per­son ver­pflich­tet eine Leis­tung zu erbrin­gen, die dem aner­kann­ten Stand der Wis­sen­schaft und For­schung ent­spricht. Hier­von kann nur abge­wi­chen wer­den, wenn die bei­den Ver­trags­part­ner dies ande­res ver­ein­ba­ren sollten.

Soll­te also eine Pfle­ge­fach­per­son selbst­stän­dig tätig sein, zum Bei­spiel in einem ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst oder in einer bera­ten­den Funk­ti­on – dann muss sich die­se Per­son aus der ent­spre­chen­den ver­trag­li­chen Ver­ant­wor­tung her­aus fort­bil­den, um die Leis­tung auch sach­ad­äquat erbrin­gen zu können.

In einem abhän­gi­gen Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis – also wenn die Pfle­ge­fach­per­son als Ange­stell­te oder Ange­stell­ter tätig wird – wäre die Ver­trags­part­ne­rin oder der Vetrags­part­ner des Pati­en­ten bei­spiels­wei­se das Kran­ken­haus, das Alten­heim oder der ambu­lan­te Pfle­ge­dienst. Ent­spre­chend schul­det dann die Ein­rich­tung eine Behand­lung, die dem Stand der Wis­sen­schaft und For­schung ent­spricht. Des­halb ist die Ver­trags­part­ne­rin oder der Ver­trags­part­ner – also die Ein­rich­tung – dazu ver­pflich­tet, die Per­so­nen, wel­che sie zur Erfül­lung die­ser Leis­tung ein­setzt auch auf die­sen aner­kann­ten Stand der pfle­ge­ri­schen Wis­sen­schaft und For­schung zu ver­brin­gen. Eine nöti­ge Fort­bil­dung, um die­sen Stand zu errei­chen, muss mit­hin inner­halb der Arbeits­zeit voll­zo­gen und kann nicht auf die Frei­zeit über­tra­gen werden.